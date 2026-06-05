Μαρία Καλάβρια για Γωγώ Μαστροκώστα: «Ήταν σαν αδελφή μου, την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ»

Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από γενναία μάχη για την υγεία της. Η στενή της φίλη, Μαρία Καλάβρια, εξέφρασε τη βαθιά της οδύνη, περιγράφοντας την αδελφική τους σχέση.

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Μαρία Καλάβρια
Φωτογραφία: Instagram/mariakalavria
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από μία σκληρή μάχη για την υγεία της, σκορπίζοντας τη θλίψη στο πανελλήνιο.
  • Η Μαρία Καλάβρια, κολλητή της αείμνηστης παρουσιάστριας, μίλησε για τη στενή τους σχέση, δηλώνοντας ότι «είναι ένα κομμάτι πολύ φρέσκο για εμένα, που δεν έχω μιλήσει».
  • Η ίδια εξομολογήθηκε πως «Η Γωγώ ήταν σαν αδελφή μου, την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ», περιγράφοντάς την ως έναν «πάρα πολύ δυναμικό, χαρούμενο, ευχάριστο, ανοιχτό άνθρωπο».

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Η Γωγώ Μαστροκώστα άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών, ύστερα από μία σκληρή και γενναία μάχη που έδωσε για την υγεία της. Η είδηση του θανάτου της τα ξημερώματα της Δευτέρας 25 Μαΐου, σκόρπισε τη θλίψη στο πανελλήνιο, καθώς ήταν ένα από τα πιο αγαπητά πρόσωπα της εγχώριας showbiz. Ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές βιώνουν η οικογένειά της και οι στενοί της φίλοι, οι οποίοι της στάθηκαν στον πολυετή αγώνα της. Η Μαρία Καλάβρια ήταν κολλητή της αείμνηστης παρουσιάστριας και γυμνάστριας, και σε δηλώσεις της μίλησε για τη στενή τους σχέση και τα συναισθήματά της μετά την απώλειά της.

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Αναφερόμενη στο δυσάρεστο γεγονός, η Μαρία Καλάβρια είπε ότι: «Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα κομμάτι πολύ φρέσκο για εμένα, που δεν έχω μιλήσει. Είναι πολύ στενάχωρο και δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα».

«Η Γωγώ ήταν σαν αδελφή μου, την αγαπούσα και την αγαπώ πάρα πολύ, μου στοίχισε όλο αυτό το κομμάτι. Προσπαθώ να το διαχειριστώ, γιατί σίγουρα δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά», συνέχισε.

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Επιπλέον, εξομολογήθηκε πως: «Τα πάντα θυμάμαι. Η Γωγώ ήταν πάντα πάρα πολύ δυναμική, χαρούμενη, ευχάριστη, ανοιχτός άνθρωπος, αισιόδοξη ακόμα και με τις δυσκολίες που πέρασε το τελευταίο διάστημα, ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Μιλάω με την οικογένεια, δεν θα δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σίγουρα χρειάζονται τον χώρο τους». 

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