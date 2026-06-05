Idra Kayne: «Μητέρα συντρόφου μου δεν ήθελε να μπλέξει ο γιος της με τραγουδίστρια και ξένη»

Η Idra Kayne, καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», εξομολογήθηκε τον λόγο που είχε απογοητευτεί στο παρελθόν από τη μητέρα ενός συντρόφου της. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι η μητέρα δεν ήθελε ο γιος της να μπλέξει με τραγουδίστρια και ξένη.

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Idra Kayne
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Idra Kayne, καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», εξομολογήθηκε τον λόγο που είχε απογοητευτεί στο παρελθόν, με μητέρα συντρόφου της.
  • Η τραγουδίστρια δήλωσε πως της αρέσει η επαφή με την γυναίκα που έχει μεγαλώσει τον σύντροφό της, για να αντιλαμβάνεται κάποια πράγματα καλύτερα.
  • Συγκεκριμένα, η Idra Kayne αποκάλυψε πως την είχε απογοητεύσει το κριτήριο της μητέρας, το ότι «δεν θέλει ο γιος της να μπλέξει ποτέ με τραγουδίστρια και ξένη».

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Καλεσμένη στην εκπομπή της Αθηναΐδας Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», ήταν η Idra Kayne το βράδυ της Πέμπτης 4 Ιουνίου. Η γνωστή τραγουδίστρια, στη διάρκεια της συνέντευξής της, εξομολογήθηκε τον λόγο που είχε απογοητευτεί στο παρελθόν, με μητέρα συντρόφου της.

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Ανάμεσα σε άλλα, η Idra Kayne ανέφερε στη συνέντευξή της πως: «Πρώτα απ’ όλα απορρίπτω ανθρώπους που δεν έχουν χιούμορ. Θέλω να υπάρχει ένα χιούμορ στη ζωή. Γιατί δεν είναι εύκολη, αντικειμενικά, υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Οκ, και θα μαυρίσουμε, και θα πέσουμε, αλλά κάπου θέλει ένα χιούμορ. Αν δεν υπάρχει αυτό το χιούμορ, και βυθίζεται ο άλλος από επιλογή συνέχεια στο σκοτάδι, εγώ δεν μπορώ, εγώ εκεί πεθαίνω». 

«Με αυτό με έχει απογοητεύσει»

Σε άλλο σημείο, η τραγουδίστρια συζητώντας με την Αθηναΐδα Νέγκα, είπε ότι: «Δεν έχω γνωρίσει πολλές πεθερές, αλλά είμαι πολύ καλή σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι τόσο ότι είμαι γλυκό παιδί και καλό κορίτσι. Είναι ότι μου αρέσει η επαφή με την γυναίκα που έχει μεγαλώσει τον σύντροφό μου, για να αντιλαμβάνομαι κάποια πράγματα καλύτερα». 

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Σε ερώτηση για το αν έχει τύχει ποτέ σε αυτό το κομμάτι να απογοητευτεί, η Idra Kayne απάντησε: «Έχω απογοητευτεί χωρίς να την γνωρίζω, για πράγματα που έχω μάθει ότι έχει πει. Με αυτό με έχει απογοητεύσει. Με είχε απογοητεύσει ότι είχε θέσει ως κριτήριο, το ότι δεν θέλει ο γιος της να μπλέξει ποτέ με τραγουδίστρια και ξένη».

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