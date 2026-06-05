Τσουβέλας: Θα μπορούσα να με φανταστώ με δικό μου κόμμα – Μου έχουν κάνει προτάσεις

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας μίλησε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», για την πολιτική εικόνα της χώρας, την καθημερινότητα των πολιτών και το ενδεχόμενο να ασχοληθεί ο ίδιος με τα κοινά. Ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε στη σχέση της κοινωνικής με την πολιτική σάτιρα, ενώ τόνισε ότι η καθημερινότητα αποτελεί, κατά την άποψή του, το βασικό ζήτημα για τον Έλληνα πολίτη. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι έχει δεχθεί πρόταση για να ασχοληθεί με τον πολιτικό στίβο.

Δυσκολεύεσαι περισσότερο στην πολιτική σάτιρα ή στην κοινωνική; Σε ποιο από τα δύο είσαι πιο κοντά; «Πιο κοντά είμαι στην κοινωνική σάτιρα. Από εκεί, βέβαια, για μένα προέρχεται και η πολιτική σάτιρα. Σατιρίζω πρώτα εμένα, την οικογένειά μου, το σπίτι μου. Και αυτή είναι η άποψή μου: ότι αν ξεκινήσουμε γενικά να σατιρίζουμε, να ελέγχουμε, με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας, το σπίτι μας και την οικογένειά μας, θα γίνουν καλύτερα και πολιτικά τα πράγματα».

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας ρωτήθηκε για την εικόνα που έχει σήμερα για την Ελλάδα, σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. «Είναι δύσκολη η εικόνα της χώρας. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα όσον αφορά την καθημερινότητα. Έχει αποκατασταθεί η εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, είναι η αλήθεια, ως οικονομικό κομμάτι και ως προς τους στόχους, αλλά δεν είναι όλα στόχοι. Στόχος είναι να περνούν καλύτερα οι άνθρωποι. Αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα που θα υπάρχει και τον επόμενο έναν-ενάμιση χρόνο, μέχρι να αρχίσουν οι εκλογές. Αυτός είναι ο στόχος και εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η καθημερινότητα. Η καθημερινότητα είναι η πιο σημαντική για τον Έλληνα πολίτη. Είναι πιο σημαντική από τα μεγάλα σκάνδαλα. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω εγώ από την επαφή με τον κόσμο, με τα social και με όλους αυτούς με τους οποίους συνομιλώ, με μηνύματα στο ραδιόφωνο. Μπορεί να ακούν, ξέρω εγώ, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για σκάνδαλα, για λεφτά που φεύγουν από εδώ και από εκεί. Επειδή, όμως, δεν έχει τη γνώση ο άλλος να καταλάβει τι είναι αυτό το σκάνδαλο, από πού πάρθηκαν αυτά τα χρήματα, τι έγινε, τι κοινωνικές ζυμώσεις έγιναν για να πάνε εκεί τα χρήματα, πού αυτό μπορεί να τον βλάψει, δεν το καταλαβαίνει. Ο Έλληνας καταλαβαίνει, ο άνθρωπος καταλαβαίνει πώς θα βγει ο μήνας. Αυτή είναι η άποψη που έχω γενικά».

Ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε και στο ενδεχόμενο προσωπικής εμπλοκής του στην πολιτική, σημειώνοντας ότι οι πολίτες πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στα κοινά και να μην περιορίζουν τη συμμετοχή τους μόνο στα κοινωνικά δίκτυα. «Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου υποψήφιο ίσως με ένα δικό μου κόμμα. Θα μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μιλά για τα κοινά. Και όλοι πρέπει να φανταζόμαστε τον εαυτό μας έτοιμο να συγκρουστούμε και να μιλήσουμε για αυτά που μας συμβαίνουν. Απλώς οι άνθρωποι ψάχνουν άλλοθι. Πολλές φορές οι άνθρωποι ψηφίζουν κάποιον για να έχουν ένα άλλοθι να τον βρίζουν. Νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει… Είναι ωραίο και θα ήταν σώφρον να στραφούν σε μια κατεύθυνση, να συμμετέχουν στα κοινά. Και όταν λέω συμμετέχουμε, δεν είναι συμμετοχή να βρεις κάποιον στο Instagram, να γράψεις κάτι ή να κάνεις like κάπου. Πολλοί μπερδεύουν τη συμμετοχή και μετά δεν πάνε να ψηφίσουν. Εγώ ξέρω κόσμο που κατεβαίνει σε διαδηλώσεις, πατάει like και δεν έχει πάει δύο φορές να ψηφίσει. Τι νόημα έχει; Αυτή είναι η δική μου άποψη. Δεν είναι αξίωμα. Είναι καθαρά υποκειμενικό».

Κλείνοντας, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είπε ότι έχει δεχθεί πρόταση για να ασχοληθεί με την πολιτική, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να συζητήσει μια τέτοια προοπτική. «Θα το συζητούσα, όπως μου έχει προταθεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Με έχουν προσεγγίσει. Γενικά, είμαι ανοιχτός στο να συμμετέχω και να μαθαίνω από τη διαδικασία. Είναι κάτι που με ιντριγκάρει».