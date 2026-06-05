Τσουβέλας: Έχω δεχθεί απειλές για τη ζωή μου – Τσακώνομαι στα social

Για τη σάτιρα, τα λάθη που έχει κάνει πάνω στη σκηνή, τα social media, τα σχόλια που δέχεται στο διαδίκτυο και τα τηλεφωνήματα διαμαρτυρίας μίλησε ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, το βράδυ της Πέμπτης, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου «Ενώπιος Ενωπίω».

Ο γνωστός κωμικός αναφέρθηκε αρχικά σε στιγμές κατά τις οποίες αισθάνθηκε ότι αδίκησε ανθρώπους μέσα από τη δουλειά του. Όταν ρωτήθηκε αν υπήρξαν αστεία για τα οποία μετάνιωσε μετά το τέλος μιας παράστασης, απάντησε: «Όχι, παίρνει και εμένα και με σηκώνει. Έχω αδικήσει άνθρωπο. Του έχω ζητήσει και συγγνώμη μετά την παράσταση. Έχω αδικήσει ανθρώπους και με την επιλογή του χώρου, γιατί δεν είχε πρόσβαση για ΑμεΑ. Ήταν δική μου παράλειψη. Διαμαρτυρήθηκαν τρεις άνθρωποι, είχαν απόλυτο δίκιο. Τους βρήκα προσκλήσεις για μία άλλη παράσταση. Δηλαδή, εννοείται. Όταν μιλάς κάθε μέρα, θα πεις και βλακείες. Όταν εκφράζεσαι συνέχεια, θα αδικήσεις και κόσμο. Και είμαι εκεί για να πω ότι έκανα λάθος. Γιατί οι περισσότεροι, ειδικά όταν ανεβαίνουν πολύ ψηλά, νομίζουν ότι έχουν το αλάθητο του Πάπα και λένε ότι φταίνε οι άλλοι και όχι οι ίδιοι. Δεν φταίει το κοινό ποτέ. Εγώ φταίω. Αν δεν πάει καλά, φταίω εγώ».

Στη συνέχεια, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε σε τηλεφωνήματα που έχει δεχθεί από πρόσωπα τα οποία θεώρησαν ότι αδικήθηκαν από τη σάτιρά του. Όπως είπε, σε μία περίπτωση δέχθηκε τηλεφώνημα από δημοσιογράφο της ΕΡΤ, τον οποίο είχε σχολιάσει για μετάδοση που έκανε.

«Έχω δεχτεί ένα τηλεφώνημα, δικαίως πάλι, από έναν δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Δεν χρειάζεται να πω το όνομα του ανθρώπου, τον οποίο αδίκησα σε μία μετάδοση για κάτι που είπε. Μου εξήγησε τον λόγο, λόγω βάρδιας, ότι δεν ήταν δική του δουλειά να κάνει αυτή τη μετάδοση, αλλά ήταν άρρωστος κάποιος και πήγε αυτός. Εκεί αισθάνθηκα σκουπίδι. Λέω: “Τι είναι αυτά που κάνεις;”. Και έχω δεχτεί παράπονα από ακροατές για κάτι που είπα. Απειλές; Απειλές για τη ζωή μου. Αυτά τα έχουμε δεχτεί όλα. Αλλά τα παίρνω πάρα πολύ στην πλάκα. Έχω δεχτεί. Έχω ζητήσει συγγνώμη. Και η αλήθεια είναι ότι προσπαθώ να είμαι δίκαιος. Δεν είμαι πάντα. Δεν γίνεται να είμαστε δίκαιοι πάντα».

Ο γνωστός κωμικός μίλησε και για την περίοδο κατά την οποία άρχισε να αντιλαμβάνεται ότι το χιούμορ θα μπορούσε να γίνει επάγγελμα. Ο ίδιος τόνισε ότι δεν υπήρξε μία συγκεκριμένη στιγμή, αλλά θυμήθηκε την πρώτη του εκπομπή στο ραδιόφωνο, το 2003, στον Champions 89,2.

«Κατάλαβα ότι είχα πείσμα. Δεν κατάλαβα μια συγκεκριμένη στιγμή. Δεν μπορώ να το οριοθετήσω έτσι. Απλά, στην πρώτη μου εκπομπή στο ραδιόφωνο, στον Champions 89,2 του Τσοτσορού, τότε που είχα πάει το 2003, ξεκίνησα να κάνω κάποια αστεία. Και θυμάμαι τον ηχολήπτη και μια κυρία πίσω του, που με ακούει και κάνει: “Έλεος”. Και λέω από μέσα μου: “Όχι, θα σε κάνω να με πιστέψεις”. Αυτή, δηλαδή, με αμφισβήτησε στα ίσια. Και κάθε μέρα μετά την είχα στον ήχο. Ήταν έτσι. Δεν είχε καμία διάθεση ούτε για ζωή, όχι για να συμμετέχει μαζί μου. Ήταν ο πιο δύσκολος άνθρωπος. Αλλά μετά από έναν, δύο, τρεις μήνες, κατάφερα. Λέω: “Αφού έκανα αυτή την κυρία να γελάσει…”. Ήταν σαν την οικογένεια Άνταμς. Έλειπε μόνο το χέρι να φύγει στην ηχοληψία. Ήταν με όλη τη ζωή έτσι. Με όλη τη ζωή. Αλλά ήταν με όλους έτσι. Αφού μου έλεγαν: “Εσύ κατάφερες να κάνεις την Ελένη να γελάσει;”. Είπα το μικρό: “Είσαι μια χαρά”. Οπότε αυτή η αμφισβήτηση… Έχω πείσμα. Όταν με αμφισβητεί κάποιος, είναι σαν να μου δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για να κάνω και άλλα πράγματα. Έτσι παθαίνω και με τα hate comments και με ανθρώπους που λένε πράγματα για μένα, τα οποία μαθαίνω. Λέω: “Οι καλύτεροί μου. Είναι το κίνητρο που έψαχνα”».

Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας αναφέρθηκε, τέλος, και στη σχέση του με τους χρήστες του διαδικτύου. Όταν ρωτήθηκε αν τσακώνεται με ανθρώπους που του γράφουν σχόλια στα social media, απάντησε: «Τσακώνομαι» και πρόσθεσε: «Έλα, ρε καραγκιόζη, να παίξουμε ξύλο. Έχω πει τέτοια. Αλλά εγώ τσακώνομαι. Και μάλιστα ένας άνθρωπος μου λέει: “Επειδή τσακώθηκες μαζί μου, παίρνω 15 εισιτήρια για το θέατρο. Ένιωσα ότι είσαι σαν εμένα. Απλός άνθρωπος”. Δεν είναι καλά ο κόσμος. Ούτε εγώ είμαι καλά. Οπότε δεν μου αρέσουν ούτε μάνατζερ ούτε PR που έρχονται. Θα πέσω στο επίπεδο και θα ξανασηκωθώ. Είμαι άνθρωπος. Εκφράζομαι».