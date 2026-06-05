Φωτιά σε καμινάδα εστιατορίου στο Άνω Καλαμάκι – Δείτε βίντεο

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Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/6), στο Άνω Καλαμάκι από φωτιά σε καμινάδα εστιατορίου που προκάλεσε επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Δωδεκανήσου, στο Άνω Καλαμάκι όταν άρχισε να βγαίνει πυκνός καπνός από την καμινάδα εστιατορίου.

Οι υπεύθυνοι έβγαλαν γρήγορα έξω τους θαμώνες ενώ ειδοποίησαν την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Oι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο με 3 οχήματα, διαπίστωσαν ότι δεν υπήρχε κίνδυνος να επεκταθεί η φωτιά στο εσωτερικό του καταστήματος, ενώ παρέμειναν μέχρι να σταματήσουν να βγαίνουν καπνοί από την καμινάδα.

Στο σημείο βρέθηκε και ο αντιδήμαρχος Γιάννης Βέργης με την δημοτική αστυνομία.

Πηγή: notia.gr