Θεσσαλονίκη: Πέταξαν τρικάκια για τα Προσφυγικά στο σπίτι του βουλευτή Στράτου Σιμόπουλου

Άγνωστοι πέταξαν τρικάκια για την υπόθεση των Προσφυγικών στο σπίτι του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου. Ο βουλευτής δήλωσε στην ΕΡΤ ότι δέκα κουκουλοφόροι πέταξαν τρικάκια με συνθήματα αλληλεγγύης υπέρ δύο απεργών πείνας για το θέμα των Προσφυγικών στην Αθήνα, θεωρώντας την πράξη στοχοποίηση.

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Στράτος Σιμόπουλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άγνωστοι πέταξαν τρικάκια για την υπόθεση των Προσφυγικών στο σπίτι του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου.
  • Δέκα άτομα φορώντας κουκούλες πέταξαν τρικάκια με συνθήματα αλληλεγγύης υπέρ των δύο απεργών πείνας για το θέμα των Προσφυγικών στην Αθήνα.
  • Ο βουλευτής Στράτος Σιμόπουλος δήλωσε στην ΕΡΤ ότι «ορισμένοι κουκουλοφόροι βρήκαν το σπίτι μου ως χώρο διαμαρτυρίας» και τον έχουν στοχοποιήσει. Πρόσθεσε ότι συνεχίζει να παλεύει για όσα πιστεύει.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Άγνωστοι πέταξαν τρικάκια για την υπόθεση των Προσφυγικών στο σπίτι του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δέκα άτομα φορώντας κουκούλες πέταξαν τρικάκια με συνθήματα αλληλεγγύης υπέρ των δύο απεργών πείνας για το θέμα των Προσφυγικών στην Αθήνα και τράπηκαν σε φυγή.

«Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Ορισμένοι κουκουλοφόροι βρήκαν το σπίτι μου ως χώρο διαμαρτυρίας για το θέμα ‘των προσφυγικών’ στην Αθήνα. Με έχουν στοχοποιήσει γιατί προσωπικά στέκομαι απέναντι τόσο στις απόψεις τους όσο προφανώς και

στη πρακτική τους. Συνεχίζω να παλεύω για όσα πιστεύω», δήλωσε ο βουλευτής στην ΕΡΤ.

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