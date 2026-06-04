Θεσσαλονίκη: Πέταξαν τρικάκια για τα Προσφυγικά στο σπίτι του βουλευτή Στράτου Σιμόπουλου

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Άγνωστοι πέταξαν τρικάκια για την υπόθεση των Προσφυγικών στο σπίτι του βουλευτή Α’ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Στράτου Σιμόπουλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, δέκα άτομα φορώντας κουκούλες πέταξαν τρικάκια με συνθήματα αλληλεγγύης υπέρ των δύο απεργών πείνας για το θέμα των Προσφυγικών στην Αθήνα και τράπηκαν σε φυγή.

«Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Ορισμένοι κουκουλοφόροι βρήκαν το σπίτι μου ως χώρο διαμαρτυρίας για το θέμα ‘των προσφυγικών’ στην Αθήνα. Με έχουν στοχοποιήσει γιατί προσωπικά στέκομαι απέναντι τόσο στις απόψεις τους όσο προφανώς και

στη πρακτική τους. Συνεχίζω να παλεύω για όσα πιστεύω», δήλωσε ο βουλευτής στην ΕΡΤ.