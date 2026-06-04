Γυναικοκτονία στην Καλαμάτα: Μία από τις κόρες της 39χρονης δεν ήθελε να κοιμάται στο σπίτι τους – Τι θα ισχυριστεί στην απολογία του ο 41χρονος

Σοκ και αντιδράσεις εξακολουθεί να προκαλεί η υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα, με τον 41χρονο καθ’ ομολογία συζυγοκτόνο να λαμβάνει νέα προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή το πρωί του Σαββάτου, καθώς προστέθηκαν νέα στοιχεία στη δικογραφία για το έγκλημα με θύμα την 39χρονη.

Σε δηλώσεις του ο δικηγόρος του ανέφερε: «Υπάρχει στην περιρρέουσα ατμόσφαιρα η άποψη ότι ήταν σε άμυνα. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Είπε απλά ότι όλο το σκηνικό πριν γίνει η δολοφονία ξεκίνησε από επίθεση που του έγινε. Άλλο το ένα άλλο το άλλο».

Η παρουσία του στα δικαστήρια της Καλαμάτας συνοδεύτηκε από αποδοκιμασίες πολιτών και κυρίως γυναικών που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο. Η ένταση κορυφώθηκε όταν έγινε γνωστό από τον δικηγόρο του, ότι πρόκειται να ζητηθεί η διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Ο συνήγορος υπεράσπισης, Γιώργος Καμβύσης, υποστήριξε ότι η δικογραφία που είχε λάβει ήταν ελλιπής, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τα κίνητρα και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες διαπράχθηκε το έγκλημα. Ο κ. Καμβύσης είπε θα ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη τόσο για τον δράστη όσο και το θύμα, σύμφωνα με τον ANT1.

Ο πατέρας του συζυγοκτόνου σε νέες του δηλώσεις είπε ότι δεν είχε αντιληφθεί τα προβλήματα που είχε το ζευγάρι. «Θα βγάλουν πολλά. Εγώ δεν ανακατεύομαι. Γιατί ο καθένας θα πει τα δικά του. Εγώ όσες φορές πήγα εκεί δεν είδα ούτε μελανιασμένη ούτε τίποτα. Δεν υποστηρίζω τον γιο μου» δήλωσε.

Τρομοκρατημένη η 39χρονη – Δεν έκανε το βήμα σωτηρίας

Η 39χρονη είχε εκμυστηρευθεί σε άτομα της σχολής χορού που πήγαινε τα προβλήματα στον γάμο της, αποφεύγοντας να αναφέρει μερικές λεπτομέρειες, ενώ γνωστός της της είχε προσφέρει καταφύγιο.

«Της είπε της… ότι “αν κάποιο βράδυ”, γιατί τα μαθήματά μας ήταν βραδινά, Δευτέρα – Τετάρτη, “δεν έρθω στη σχολή και το κινητό μου είναι κλειστό, πάρτε τηλέφωνο την αστυνομία” και την επόμενη φορά που είχαν μάθημα, δεν ήρθε και το κινητό της ήταν κλειστό, οπότε αποφασίσαμε μαζί με τον… να καλέσουμε την αστυνομία και κάναμε επώνυμη καταγγελία ότι μας είπε αυτό, ότι μάλλον κακοποιείται και πηγαίνετε σπίτι, μήπως προλάβετε κάτι» ανέφερε φίλος της Βασιλικής.

«Εγώ της είπα, θέλω να σε πάρω, έχω σπίτι, μπορώ να σε πάω με τα παιδιά στο σπίτι και τώρα ή να σε πάω στην οικογένειά μου να είσαι εκεί, να είσαι ασφαλής. Φοβόταν το κορίτσι. Αν εγώ σε κείνον τον καφέ είχα έναν ψυχολόγο ή ήμουν εγώ ο ίδιος ψυχολόγος, μπορεί να τα χα καταφέρει και να την είχα πείσει» πρόσθεσε.

Η μεγάλη κόρη του ζευγαριού φοβόταν

Φίλοι του ζευγαριού αποκάλυψαν στον Alpha πώς η μεγάλη κόρη του ζευγαριού περιέγραφε στις φίλες της όσα βίωνε στο σπίτι της. «Έλεγε ότι προτιμά να κοιμάται σε μας, ότι τσακώνονται συνέχεια οι γονείς της. Πριν 2,5 εβδομάδες είχε πάει στο σχολείο και έκλεγε και έλεγε στην κόρη μου ότι χώρισαν οι γονείς της και δεν ήξερε με ποιον από τους δύο θα μείνει».

Στο επίκεντρο οι παρακολουθήσεις της 39χρονης

Νέα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές φαίνεται να ενισχύουν το σενάριο ότι η παθολογική ζήλια αποτέλεσε το βασικό κίνητρο της δολοφονίας της 39χρονης Βασιλικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 41χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει εμμονική και ελεγκτική συμπεριφορά απέναντι στη σύζυγό του, παρακολουθώντας συστηματικά τις κινήσεις και τις επικοινωνίες της. Κατά τις έρευνες στο σπίτι του ζευγαριού αλλά και στο επαγγελματικό γραφείο του δράστη, οι αστυνομικοί εντόπισαν ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μεταξύ των οποίων USB, φορητούς αποθηκευτικούς δίσκους και άλλα ψηφιακά μέσα, τα οποία έχουν σταλεί για ανάλυση στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης υλικό που φέρεται να προέρχεται από συστήματα παρακολούθησης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο κατηγορούμενος είχε τοποθετήσει κάμερες στο σπίτι, GPS στο αυτοκίνητο της συζύγου του, ακόμη και συσκευές καταγραφής συνομιλιών, προκειμένου να παρακολουθεί κάθε της κίνηση και επικοινωνία.

Οι Αρχές επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν το περιεχόμενο των καταγραφών αυτών συνδέεται με το κίνητρο της δολοφονίας και αν μέσα από το υλικό προκύπτουν στοιχεία που φωτίζουν το χρονικό της τραγωδίας.

Τι αναμένεται να ισχυριστεί στην απολογία του ο δράστης

Ο 41χρονος, ο οποίος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για ενδοοικογενειακή βία, φαίνεται να μεταβάλλει την αρχική του εκδοχή για τα γεγονότα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ενώ αρχικά είχε ισχυριστεί ότι ξύπνησε και βρήκε τη σύζυγό του να τον απειλεί με μαχαίρι, πλέον φέρεται να υποστηρίζει ότι είχε προηγηθεί έντονος καβγάς μεταξύ τους πριν από τη θανατηφόρα επίθεση. Οι ισχυρισμοί αυτοί αναμένεται να εξεταστούν λεπτομερώς κατά την απολογία του, καθώς παραμένουν κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες χρησιμοποιήθηκε το φονικό όπλο.

Αδιέξοδο με τα παιδιά της 39χρονης Βασιλικής – Δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους

Δραματική εξέλιξη για την τύχη των δύο κοριτσιών που έχασαν τη μητέρα τους, την 39χρονη Βασιλική, στη φρικτή γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Τα παιδιά δεν μπορεί να τα αναλάβει η θεία τους.

Η αδελφή της δολοφονημένης Βασιλικής είχε ζητήσει την επιμέλεια, όμως φέρεται να είπε πως δεν έχει την οικονομική δυνατότητα για να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις.

Η σκέψη που υπάρχει για την επιμέλεια των δύο κοριτσιών είναι να δοθεί στη γιαγιά τους με δικαστικό συμπαραστάτη. Για την ώρα πάντως τα παιδιά παραμένουν στα χέρια των γιατρών.

«Έχει απαγορευτεί να τα βλέπουν ο συγγενείς του δολοφόνου», είπε ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.