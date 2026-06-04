Συναγερμός στην Πάτρα: 16χρονη μαθήτρια δεν επέστρεψε στο σπίτι της μετά το σχολείο

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης αφού δεν επέστρεψε στο σπίτι της μετά το σχολείο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης.
  • Ο πατέρας της ανήλικης δήλωσε την εξαφάνισή της στην Ασφάλεια Πατρών, καθώς η κόρη του δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι μετά το σχολείο.
  • Η 16χρονη αναχώρησε για το λύκειο για εξετάσεις, αλλά τα ίχνη της χάθηκαν μετά την ολοκλήρωση αυτών. Η Ασφάλεια Πατρών έχει κινητοποιηθεί άμεσα.

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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πάτρα για την εξαφάνιση μιας 16χρονης μαθήτριας, η οποία αγνοείται από το πρωί της Πέμπτης (04.06.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη το μεσημέρι στην Ασφάλεια Πατρών, όπου δήλωσε την εξαφάνισή της, καθώς η κόρη του δεν είχε επιστρέψει στο σπίτι ούτε είχε δώσει κάποιο σημάδι ζωής μετά το πέρας των σχολικών της υποχρεώσεων.

Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η 16χρονη, αναχώρησε νωρίς το πρωί από την οικία της με προορισμό το λύκειο στο οποίο φοιτά, προκειμένου να συμμετάσχει στις προγραμματισμένες ενδοσχολικές – προαγωγικές εξετάσεις. Ωστόσο, μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, τα ίχνη της χάθηκαν.

Οι οικείοι της προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί της χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που τους οδήγησε να ενημερώσουν άμεσα τις αστυνομικές αρχές. Από την πρώτη στιγμή έχει κινητοποιηθεί η Ασφάλεια Πατρών.

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