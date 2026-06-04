Ντμίτριεφ: Ιστορική συμφωνία Ρωσίας-ΗΠΑ για υποθαλάσσια σήραγγα 110 χιλιομέτρων που θα ενώνει Αλάσκα και Ρωσία

Η Ρωσία και οι ΗΠΑ αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού μιας υποθαλάσσιας σήραγγας κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό, ένα έργο δεκαετιών που θα ενώνει την Αλάσκα με τη ρωσική χερσόνησο Τσουκότκα. Η σήραγγα, μήκους περίπου 110 χιλιομέτρων, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο εφόσον υλοποιηθεί, διαχωρίζοντας την ασιατική ακτή της Ρωσίας από τη βορειοδυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής.

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Διεθνή Νέα

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ στη Μόσχα, στις 26 Μαρτίου 2026. Φωτογραφία: Sergei Ilnitsky / EPA
Ο Κίριλ Ντμίτριεφ στη Μόσχα, στις 26 Μαρτίου 2026. Φωτογραφία: Sergei Ilnitsky / EPA
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού μιας υποθαλάσσιας σήραγγας κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό.
  • Ο ειδικός εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ, χαρακτήρισε το έργο ως ένα από τα σημαντικότερα κοινά έργα υποδομών μεταξύ των δύο χωρών.
  • Η ιδέα σύνδεσης της Ρωσίας με τις ΗΠΑ μέσω σήραγγας συζητείται εδώ και δεκαετίες και προβλέπει μήκος περίπου 110 χιλιομέτρων, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού μιας υποθαλάσσιας σήραγγας κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό, σύμφωνα με δήλωση του ειδικού εκπροσώπου του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Μιλώντας στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda, ο Ντμίτριεφ υποστήριξε ότι η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή και χαρακτήρισε το έργο ως ένα από τα σημαντικότερα κοινά έργα υποδομών μεταξύ των δύο χωρών.

Ένα σχέδιο δεκαετιών

Η ιδέα σύνδεσης της Ρωσίας με τις ΗΠΑ μέσω σήραγγας κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό συζητείται εδώ και δεκαετίες. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία σήραγγας που θα ενώνει την Αλάσκα με τη ρωσική χερσόνησο Τσουκότκα.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα μελέτες, η σήραγγα θα έχει μήκος περίπου 110 χιλιομέτρων και, εφόσον υλοποιηθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο.

Ο Βερίγγειος Πορθμός χωρίζει την ασιατική ακτή της Ρωσίας από τη βορειοδυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής και αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο ηπείρων.

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