Ντμίτριεφ: Ιστορική συμφωνία Ρωσίας-ΗΠΑ για υποθαλάσσια σήραγγα 110 χιλιομέτρων που θα ενώνει Αλάσκα και Ρωσία

Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να υπογράψουν συμφωνία για τη συνέχιση του σχεδιασμού μιας υποθαλάσσιας σήραγγας κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό, σύμφωνα με δήλωση του ειδικού εκπροσώπου του Ρώσου προέδρου, Κίριλ Ντμίτριεφ.

Μιλώντας στο ρωσικό τηλεοπτικό δίκτυο Zvezda, ο Ντμίτριεφ υποστήριξε ότι η σχετική συμφωνία θα υπογραφεί την Παρασκευή και χαρακτήρισε το έργο ως ένα από τα σημαντικότερα κοινά έργα υποδομών μεταξύ των δύο χωρών.

Ένα σχέδιο δεκαετιών

Η ιδέα σύνδεσης της Ρωσίας με τις ΗΠΑ μέσω σήραγγας κάτω από τον Βερίγγειο Πορθμό συζητείται εδώ και δεκαετίες. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία σήραγγας που θα ενώνει την Αλάσκα με τη ρωσική χερσόνησο Τσουκότκα.

Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα μελέτες, η σήραγγα θα έχει μήκος περίπου 110 χιλιομέτρων και, εφόσον υλοποιηθεί, θα αποτελέσει τη μεγαλύτερη υποθαλάσσια σήραγγα στον κόσμο.

Ο Βερίγγειος Πορθμός χωρίζει την ασιατική ακτή της Ρωσίας από τη βορειοδυτική ακτή της Βόρειας Αμερικής και αποτελεί το φυσικό σύνορο μεταξύ των δύο ηπείρων.