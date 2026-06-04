Ουκρανία: 16 νεκροί και 86 τραυματίες από ρωσικά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο – Μαζική επίθεση με drones στη Χερσώνα

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Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 86 τραυματίστηκαν από ρωσικές επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας το τελευταίο 24ωρο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων κατέγραψε η περιφέρεια της Χερσώνας, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν σειρά επιθέσεων, μεταξύ άλλων και εναντίον της ομώνυμης πρωτεύουσας της περιοχής στις όχθες του Δνείπερου, αναφέρει το The Kyiv Independent.

Σφοδρά πλήγματα στη Χερσώνα

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ολεξάντρ Προκούντιν, συνολικά 53 οικισμοί δέχθηκαν επιθέσεις, με αποτέλεσμα έξι άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 26 να τραυματιστούν, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Η πόλη της Χερσώνας υπέστη από τις μεγαλύτερες καταστροφές, καθώς ρωσικά drones πραγματοποίησαν επανειλημμένα χτυπήματα σε κατοικημένες περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας.

Kherson yesterday. Russians should never be forgiven. pic.twitter.com/p1r6z7euTF — Victoria (@victoriaslog) June 4, 2026

Σχεδόν 300 drones εκτόξευσε η Ρωσία

Οι επιθέσεις σημειώθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερης νυχτερινής επιχείρησης της Ρωσίας με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 293 drones, από τα οποία τα 264 καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν.

Ωστόσο, τουλάχιστον 24 drones έπληξαν 11 διαφορετικές τοποθεσίες, ενώ καταγράφηκαν πτώσεις συντριμμιών σε ακόμη 12 σημεία.

Tonight, the targets in Kharkiv and the region, as well as in the Poltava, Sumy, Chernihiv, and Dnipropetrovsk regions, were hit by UAVs of the “Geran” type and S-400 missile systems pic.twitter.com/VwHybYnOMI — S p r i n t e r (@SprinterPress) June 4, 2026

Νεκροί και τραυματίες σε Ντονέτσκ, Χάρκοβο και Σούμι

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, τρεις κάτοικοι σκοτώθηκαν στο Κραματόρσκ και άλλοι δύο στη Ντρούζκιβκα. Επιπλέον, 11 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε διάφορες περιοχές, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, οι ρωσικές επιθέσεις έπληξαν 17 οικισμούς καθώς και την πρωτεύουσα της περιοχής. Μία γυναίκα σκοτώθηκε και οκτώ ακόμη άτομα τραυματίστηκαν μέσα στην πόλη, ενώ συνολικά στην περιφέρεια καταγράφηκαν τρεις νεκροί και 21 τραυματίες.

Στην περιφέρεια Σούμι, ένας άμαχος έχασε τη ζωή του και δέκα ακόμη τραυματίστηκαν από ρωσικά πλήγματα.

Θύματα και στη Ζαπορίζια

Στη Ζαπορίζια ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν.

Παράλληλα, στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ τραυματίστηκαν συνολικά 14 άνθρωποι μέσα στο τελευταίο 24ωρο, μεταξύ των οποίων δύο που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια νυχτερινής επίθεσης στην περιοχή Παβλοχράντ.