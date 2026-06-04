Ιστορική ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στον στρατό, θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Ιστορική ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς 72 γυναίκες παρουσιάστηκαν ως εθελόντριες στον στρατό, στο ΚΕΥΠ Λαμίας. Το γεγονός σηματοδοτεί μια νέα εποχή, με τις γυναίκες να δηλώνουν αποφασισμένες, ενώ η ορκωμοσία τους αναμένεται την Παρασκευή 26 Ιουνίου

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Ένοπλες Δυνάμεις, Στρατός, γυναίκες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ιστορική ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς παρουσιάστηκαν στον στρατό οι πρώτες 72 γυναίκες εθελόντριες, στη Λαμία.
  • Οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες, με συναισθήματα συγκίνησης και περηφάνιας, ενώ τα κίνητρα περιλαμβάνουν αναγνώριση προϋπηρεσίας και μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ.
  • Η ορκωμοσία των εθελοντριών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 26 Ιουνίου, με την παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

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Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς παρουσιάστηκαν στον στρατό οι πρώτες γυναίκες και δη στη Λαμία και συγκεκριμένα στο ΚΕΥΠ.

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Το πρωί παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες, που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό.

Όλες οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνια αλλά και το άγχος της νέας αρχής, σύμφωνα με το LamiaReport.

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Από τη μεριά τους, οι γονείς τους δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους, όντας δίπλα τους εμπράκτως.

Στο πλαίσιο της σημερινής μέρας, στο ΚΕΥΠ Λαμίας βρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης. Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες, το “παρών” θα δώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

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Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

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@lamiareport.gr Σήμερα στη Λαμία γράφτηκε μια μικρή αλλά σημαντική σελίδα ιστορίας! Οι πρώτες 72 γυναίκες πέρασαν την πύλη του Ελληνικού Στρατού, κάνοντας το πρώτο τους βήμα με αποφασιστικότητα, συγκίνηση και περηφάνια. Στα βλέμματα των γονιών, στα λόγια των ίδιων, στην εικόνα της κατάταξης, αποτυπώνεται μια νέα εποχή για τις Ένοπλες Δυνάμεις. #lr #army #greekarmy #armywomen #news ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά:

  • αναγνώριση χρόνου θητείας ως προϋπηρεσία,
  • μοριοδότηση σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,
  • πρόσληψη κατά προτεραιότητα πτυχιούχων ως πολιτικό προσωπικό (νοσηλεύτριες, βρεφονηπιοκόμοι, διοικητικό προσωπικό κλπ.),
  • πρόσβαση σε παροχές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (στρατιωτικά νοσοκομεία, λέσχες κλπ).

 

 

 

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