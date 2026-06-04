Ιστορική ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις: Παρουσιάστηκαν οι πρώτες γυναίκες στον στρατό, θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Ιστορική είναι η σημερινή ημέρα για τις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς παρουσιάστηκαν στον στρατό οι πρώτες γυναίκες και δη στη Λαμία και συγκεκριμένα στο ΚΕΥΠ.

Το πρωί παρουσιάστηκαν συνολικά 72 γυναίκες, που θα υπηρετήσουν ως εθελόντριες στον στρατό.

Όλες οι γυναίκες δήλωσαν αποφασισμένες για αυτό το βήμα στη ζωή τους, με βασικά τους συναισθήματα να είναι η συγκίνηση, η περηφάνια αλλά και το άγχος της νέας αρχής, σύμφωνα με το LamiaReport.

Από τη μεριά τους, οι γονείς τους δήλωσαν πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους στην απόφασή τους, όντας δίπλα τους εμπράκτως.

Στο πλαίσιο της σημερινής μέρας, στο ΚΕΥΠ Λαμίας βρέθηκε και ο Αρχηγός ΓΕΣ, Γεώργιος Κωστίδης. Η ορκωμοσία των εθελοντριών γυναικών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου και σύμφωνα με πληροφορίες, το “παρών” θα δώσει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο:

Να σημειωθεί πως τα κίνητρα για τις γυναίκες που αποφάσισαν να στρατευτούν είναι αρκετά: