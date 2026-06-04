Μάντζος στον Realfm 97,8 για κόμμα Τσίπρα: Πρέπει να μας πουν με ποιους είναι όμοροι και τι κομίζουν στην πολιτική ζωή

Για το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία κάποιου κόμματος στις εκλογές, καθώς και για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην πολιτική σκηνή με την ίδρυση νέου φορέα, μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, στον Realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελλατόλα.

Ερωτηθείς γιατί το ΠΑΣΟΚ επιμένει τόσο στην υπόθεση των υποκλοπών, παρότι στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να προκύπτει ότι τα θέματα αυτά δεν ενδιαφέρουν τόσο πολύ τον κόσμο, είπε: «Από θέση αρχής έχουμε ξαναπεί ότι τα θέματα της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, δεν πρέπει να τα βλέπει κανείς στο ζύγι των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν πρέπει να εντείνει ή να υποστέλλει την αντιπολιτευτική του ρητορική, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά ανάλογα με τα δεδομένα και τις επιθέσεις που έχει δεχτεί η δημοκρατία μας και τα πλήγματα στο κράτος δικαίου.

Άρα όσο οι πληγές είναι ανοιχτές, η δημοκρατική παράταξη, πρέπει να εξακολουθήσει, να αντιπολιτεύεται μια κυβέρνηση, που δυστυχώς έπαιξε με τους θεσμούς και της εθνικής ασφάλειας και το απόρρητο των επικοινωνιών για δικούς της μικροκομματικούς ή και εσωτερικής κατανάλωσης λόγους. Καμία σχέση δηλαδή με την αποστολή της ΕΥΠ. Ένα πολιτικό κόμμα και συνταγματικά οφείλει να προασπίζει πρώτα και κύρια τη δημοκρατία και δευτερευόντως το κομματικό του συμφέρον. Άρα από θέση αρχής, εμείς αυτό κάνουμε».

«Δεν είμαστε ένα μονοθεματικό κόμμα, το οποίο δυστυχώς πολλές φορές εμφανίζεται στη δημόσια σφαίρα» πρόσθεσε και αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες μέρες για το ιδιωτικό χρέος και τα κόκκινα δάνεια.

«Είναι λάθος αυτό που είπε η κ. Σδούκου»

Ερωτηθείς για το σχόλιο της Αλεξάνδρας Σδούκου, που σε δηλώσεις της στον Realfm 97,8 νωρίτερα, χαρακτήρισε κόμμα διαμαρτυρίας το ΠΑΣΟΚ, όταν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών, τόνισε: «Είναι λάθος αυτό που είπε η κ. Σδούκου. Με την έννοια αυτή μάλλον και η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα διαμαρτυρίας, γιατί όλα τα κόμματα που κατεβαίνουμε στον πολιτικό στίβο και στις εκλογές, πηγαίνουμε με το πρόγραμμά μας, τις αρχές μας, τις αξίες μας και τις προτάσεις μας και αξιολογούμαστε από τους πολίτες. Δεν κατεβαίνει κανένα κόμμα στις εκλογές λέγοντας ότι θα κάνει μετεκλογική συνεργασία με τον Α ή το Β».

«Έχω ακούσει πολλές φωνές μέσα στη Νέα Δημοκρατία που λένε διάφορα. Άλλοι θέλουν το ΠΑΣΟΚ, άλλοι θέλουν την άκρα δεξιά. Υπάρχουν πολλές φυλές στη Νέα Δημοκρατία. Και πάντως, είναι πολύ άδικο να ακούμε από την εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος ότι είναι κόμμα διαμαρτυρίας, ένα κόμμα το οποίο αποδεδειγμένα έχει καταθέσει πολλές προτάσεις, μέρος των οποίων, πολύ δειλά, πολύ άτολμα και σχεδόν δύσθυμα ακόμα και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, του κόμματος της, τις έχει αποδεχτεί» πρόσθεσε ο κ. Μάντζος και έκανε λόγο για παλέτα «προγραμματικών θέσεων που το ΠΑΣΟΚ έχει εδώ και πολλά χρόνια εισφέρει στη δημόσια συζήτηση».

«Άρα το να λέει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα διαμαρτυρίας, είναι νομίζω μία απρόσφορη απόπειρα να πλήξει κανείς το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, διότι η μεγάλη πλειοψηφία των συμπολιτών μας τουλάχιστον αναγνωρίζουν στο ΠΑΣΟΚ σοβαρότητα, τεκμηρίωση και έναν προγραμματικό λόγο. Είναι η πρώτη φορά που ακούω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει πρόγραμμα» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείς με ποιους θα μπορούσε να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ, εάν χρειαστεί, μετά τις εκλογές, τόνισε: «Όχι, είναι σαφή τα σενάρια για το ΠΑΣΟΚ και τα προσδιορίζει και η ίδια η συνταγματική μηχανή και ο τρόπος που είναι διαμορφωμένες οι διερευνητικές εντολές και ο τρόπος σχηματισμού κυβέρνησης. Αν ένα κόμμα είναι αυτοδύναμο, είναι αυτονόητη και η συγκρότηση μιας κυβέρνησης. Από τη στιγμή όμως που ένα κόμμα δεν έχει στην πρώτη θέση, την αυτοδυναμία, θα έχει την πρώτη εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στα χέρια του και πρέπει να κάνει πράξη αυτό που ορίζει το Σύνταγμα και η εντολή του λαού. Δηλαδή να αναζητήσει συνεταίρους για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση. Τότε, αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο και δεν είναι αυτοδύναμο, και έχει νικήσει τη Νέα Δημοκρατία με περισσότερες από μία ψήφους διαφορά, τότε θα κληθούν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις πια, να απαντήσουν στο ερώτημα ποιος θέλει να πάει με το ΠΑΣΟΚ, υπό την έννοια ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ θα είναι εγκεκριμένο από τους συμπολίτες μας, θα έχει λάβει εντολή και εμπιστοσύνη κυρίως, ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα της επόμενης προοδευτικής κυβέρνησης».

«Θα είναι οι υπόλοιπες δυνάμεις πια, οι οποίες θα πρέπει να τοποθετηθούν απέναντι σε αυτό. Συμφωνούν με μία πρόταση εκ θεμελίων αντίθετη προς τη Νέα Δημοκρατία που έχουμε εμείς διατυπώσει; Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο και είναι στην αντιπολίτευση, η εντολή για το ΠΑΣΟΚ θα είναι μια εντολή να ασκεί ισχυρή, σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση στην επόμενη κυβέρνηση. Άρα το δίλημμα είναι σαφές. Ή αναπαράγουμε αυτά που ζούμε τα τελευταία 7 χρόνια ή το αλλάζουμε, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ που είναι η μόνη προγραμματική δύναμη αντιπολίτευσης και ένας άλλος δρόμος απέναντι σε μια κυβέρνηση παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων», τόνισε ο κ. Μάντζος.

Για το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα Τσίπρα

Σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας το κόμμα Τσίπρα, υποστήριξε: «Νομίζω ότι είναι σαφές και μας ενώνουν όλους και όλες οι συνεδριακές μας αποφάσεις, που όσον αφορά στη Νέα Δημοκρατία είναι ισχυρές και μας εμπνέουν όλους. Το νόημα της πολιτικής αλλαγής είναι να ηττηθεί το κόμμα που σήμερα κυβερνά και να αντικατασταθεί από ένα άλλο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ εν προκειμένω, το οποίο έχει ένα άλλο προγραμματικό πλαίσιο να προτείνει».

Ερωτηθείς γιατί δεν θα μπορούσε να συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τόνισε: «Αυτό είναι κάτι, το οποίο προφανώς είναι μελλοντικό και υποθετικό υπό την έννοια, ότι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε καν ποιο είναι το κόμμα Τσίπρα, παρά την προβολή και την διαφήμιση. Ο καθένας έχει τις απόψεις του, έχει τις προτάσεις του, το ΠΑΣΟΚ έχει τα τελευταία πολλά χρόνια και με τη Φώφη Γεννηματά και με τον Νίκο Ανδρουλάκη και την προγραμματική του ταυτότητα και την πολιτική του ιδεολογική ταυτότητα».

«Θεωρώ η δεύτερη θέση του ΠΑΣΟΚ, αν υποτεθεί ότι στις πρώτες εκλογές δεν είναι πρώτο το κόμμα, θα είναι εφαλτήριο για μια ανατροπή στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, αν αυτή υπάρξει.

Το λέω ρητά, θεωρώ ότι είναι για τη Νέα Δημοκρατία το χειρότερο δυνατό σενάριο, το λιγότερο κακό σε σχέση με το να ηττηθεί από την πρώτη Κυριακή, το να έχει το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό αντίπαλο από τη δεύτερη θέση, στις δεύτερες εκλογές. Θεωρώ ότι θα υπηρετεί μια παράσταση ανατροπής τόσο ισχυρή που οι συμπολίτες μας στις δεύτερες εκλογές θα εμπιστευτούν το αισιόδοξο πολιτικό μήνυμα του ΠΑΣΟΚ για πολιτική αλλαγή. Αλλά όλα αυτά είναι μετά τις εκλογές και μετά την τομή που συντελείται με την ψήφο των Ελλήνων πολιτών» συμπλήρωσε.

Τέλος, σχολιάζοντας το κόμμα Τσίπρα, υπογράμμισε: «Εγώ γνωρίζω ποιος είμαι εγώ και τι θέλουμε εμείς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είμαστε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς της ευρωπαϊκής και της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας και θέλουμε να ανατρέψουμε δημοκρατικά, μέσα από τις εκλογές μια κυβέρνηση που πληγώνει τους συμπολίτες μας.

Εμείς θέλουμε να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Τα άλλα κόμματα, οφείλουν να μας πουν τι θέλουν να κάνουν. Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε λύσεις, έχουμε προτάσεις. Δεν ακούω την ίδια πολιτική ετοιμότητα και ιδεολογική καθαρότητα από χώρους που αυτοπροσδιορίζονται μη όμοροι προς το ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να μας πουν με ποιους είναι όμοροι και τι τελικά κομίζουν στην πολιτική ζωή του τόπου».