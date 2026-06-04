Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός ο άνδρας που τον πυροβόλησε ο αδελφός του με κυνηγετικό όπλο

Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα. Ένας ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο.
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, πριν απο λίγο ξέσπασε καβγάς ανάμεσα τα δύο αδέλφια, και ο ένας πυροβόλησε τον άλλο. Ο τραυματισμένος αδελφός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Ο δράστης, που συνελήφθη από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει, σύμφωνα με το trikalaola.gr.