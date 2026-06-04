Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός ο άνδρας που τον πυροβόλησε ο αδελφός του με κυνηγετικό όπλο

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Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα. Ένας ηλικιωμένος πυροβόλησε και σκότωσε τον αδελφό του με κυνηγετικό όπλο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, πριν απο λίγο ξέσπασε καβγάς ανάμεσα τα δύο αδέλφια, και ο ένας πυροβόλησε τον άλλο. Ο τραυματισμένος αδελφός διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο δράστης, που συνελήφθη από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Τρικάλων, υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει, σύμφωνα με το trikalaola.gr.