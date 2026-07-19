Το Κύπελλο του Μουντιάλ έφτασε στο MetLife μέσα σε πολυτελή θήκη Louis Vuitton – Η ιστορία πίσω από το πιο διάσημο τρόπαιο του ποδοσφαίρου

Λίγο πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, το πολυπόθητο τρόπαιο παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο του MetLife Stadium, μέσα στην ειδικά σχεδιασμένη θήκη της Louis Vuitton. Ένας άνδρας και μία γυναίκα άνοιξαν τη θήκη μπροστά στις κάμερες, αποκαλύπτοντας το Κύπελλο, το οποίο σε λίγες ώρες θα υψώσει ο νέος παγκόσμιος πρωταθλητής.

Η μεταφορά του Κυπέλλου αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της τελετουργίας των τελικών του Μουντιάλ. Στο γήπεδο, ένας άνδρας και μία γυναίκα άνοιξαν την πολυτελή θήκη, αποκαλύπτοντας το χρυσό τρόπαιο μπροστά στις κάμερες, λίγο πριν αυτό παρουσιαστεί στους φιλάθλους.

Η πολυτελής θήκη της Louis Vuitton

Η γαλλική εταιρεία πολυτελών ειδών σχεδίασε για πέμπτη συνεχόμενη διοργάνωση την ειδική θήκη μεταφοράς του τροπαίου, συνεχίζοντας μια συνεργασία με τη FIFA που ξεκίνησε το 2010.

Η χειροποίητη θήκη φέρει στο εμπρός μέρος το χαρακτηριστικό χρυσό γράμμα V, που παραπέμπει τόσο στη λέξη Victory (Νίκη) όσο και στο Vuitton, ενώ διαθέτει το εμβληματικό μονόγραμμα του οίκου, επίχρυσες μεταλλικές γωνίες και εσωτερική επένδυση από μπεζ δέρμα. Στο εσωτερικό της υπάρχει επίσης ειδική αναμνηστική πλάκα που τιμά τη συνεργασία της Louis Vuitton με τη FIFA.

«Για περισσότερο από μία δεκαετία, η Louis Vuitton και η FIFA μοιράζονται την ίδια αφοσίωση στην αριστεία και την κοινή πεποίθηση ότι ο αθλητισμός έχει τη δύναμη να εμπνέει και να ενώνει τους ανθρώπους», δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Louis Vuitton, Πιέτρο Μπεκάρι, σύμφωνα με το Reuters.

Πώς δημιουργήθηκε το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Το σημερινό Κύπελλο δεν είναι το αρχικό τρόπαιο της διοργάνωσης. Δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970, όταν η Βραζιλία κατέκτησε για τρίτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο και απέκτησε οριστικά στην κατοχή της το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ, όπως προέβλεπαν τότε οι κανονισμοί της FIFA.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία προκήρυξε διεθνή διαγωνισμό για τον σχεδιασμό ενός νέου τροπαίου και τελικά επέλεξε την πρόταση του Ιταλού γλύπτη Σίλβιο Γκατζανίγκα.

Ο δημιουργός θέλησε να αποτυπώσει σε ένα ενιαίο έργο τρία συναισθήματα: την προσπάθεια του αθλητή, τη χαρά των φιλάθλων και τη στιγμή της απόλυτης νίκης.

Το σχέδιο απεικονίζει δύο ανθρώπινες μορφές που υψώνονται σπειροειδώς προς μια υδρόγειο σφαίρα, συμβολίζοντας την παγκόσμια διάσταση του ποδοσφαίρου.

Όπως έχει εξηγήσει ο γιος του δημιουργού, Τζόρτζιο Γκατζανίγκα, οι μορφές θυμίζουν δύο σπείρες DNA που ανεβαίνουν προς τον κόσμο, εκφράζοντας τον αγώνα, τη δύναμη και τελικά τον θρίαμβο.

Από χρυσό 18 καρατίων

Το αυθεντικό τρόπαιο έχει ύψος 36 εκατοστά και είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων, ενώ η βάση του είναι διακοσμημένη με δύο δακτυλίους από πράσινο μαλαχίτη, που συμβολίζουν τον αγωνιστικό χώρο, αναφέρει το ABC.

Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, η ομάδα που κατακτά το Μουντιάλ δεν κρατά το αυθεντικό κύπελλο. Μετά την απονομή, το τρόπαιο επιστρέφει στο Μουσείο της FIFA στη Ζυρίχη και οι παγκόσμιοι πρωταθλητές λαμβάνουν ένα επιχρυσωμένο αντίγραφό του.

Το κύπελλο που σχεδίασε ο Γκατζανίγκα χρησιμοποιείται από το 1974 και η FIFA έχει ήδη αποφασίσει ότι θα παραμείνει το επίσημο τρόπαιο της διοργάνωσης τουλάχιστον έως και το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2038.