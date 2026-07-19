Τελικός Μουντιάλ 2026: Τζάστιν Μπίμπερ, Μαντόνα, BTS και Σακίρα στο πρώτο ημίχρονο που γράφει ιστορία

Σε λίγη ώρα, τα βλέμματα όλου του πλανήτη δεν θα είναι στραμμένα μόνο στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, αλλά και στο πρώτο Halftime Show στην ιστορία τελικού Μουντιάλ.

Η FIFA εγκαινιάζει για πρώτη φορά ένα σόου στο ημίχρονο του τελικού, ακολουθώντας το μοντέλο του Super Bowl, με ένα εντυπωσιακό καλλιτεχνικό πρόγραμμα γεμάτο παγκόσμιους αστέρες της μουσικής.

Ποιοι θα εμφανιστούν

Τη σκηνή θα μοιραστούν ο Τζάστιν Μπίμπερ, η Μαντόνα, η Σακίρα και οι BTS, ενώ στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης ο Burna Boy, ο διεθνούς φήμης μαέστρος Γκουστάβο Ντουνταμέλ, η παιδική χορωδία PS22 μαζί με τους Coldplay, καθώς και χαρακτήρες από το Sesame Street και τους Muppets.

Το μουσικό πρόγραμμα θα διαρκέσει περίπου 11 λεπτά και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο τραγουδιστής των Coldplay, Κρις Μάρτιν.

Με φιλανθρωπικό σκοπό

Η εκδήλωση διοργανώνεται προς ενίσχυση του FIFA Global Citizen Education Fund, μιας πρωτοβουλίας που έχει στόχο να συγκεντρώσει 100 εκατ. δολάρια για την επέκταση της πρόσβασης των παιδιών σε ποιοτική εκπαίδευση και ευκαιρίες ενασχόλησης με το ποδόσφαιρο.

«Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό από την εκπαίδευση», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανακοινώνοντας τη σύνθεση των καλλιτεχνών.

Από τον εθνικό ύμνο μέχρι την τελετή λήξης

Πριν από τη σέντρα του μεγάλου τελικού, τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ θα ερμηνεύσει η Τζένιφερ Χάντσον, ενώ στην τελετή λήξης θα εμφανιστούν επίσης η Νικόλ Σέρζινγκερ και ο Ρόμπι Γουίλιαμς. Σύμφωνα με πληροφορίες, ειδική εμφάνιση αναμένεται να πραγματοποιήσει και ο Τομ Κρουζ.