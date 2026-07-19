Τελικός Μουντιάλ 2026: Η Νέα Υόρκη ζει στους ρυθμούς της «μάχης» Ισπανίας και Αργεντινής

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Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου η Ισπανία και η Αργεντινή θα αναμετρηθούν στο MetLife Stadium, με περισσότερους από 80.000 φιλάθλους να αναμένονται στις εξέδρες.

Η Αργεντινή διεκδικεί τη διατήρηση του τίτλου που κατέκτησε το 2022, ενώ η Ισπανία στοχεύει στην επιστροφή στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010.

Μεταξύ των επισήμων που θα παρακολουθήσουν τον τελικό βρίσκονται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’ και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llegó este domingo a Nueva York para asistir a la final de la Copa Mundial de Futbol entre Argentina y España, luego de confirmar previamente su viaje mediante un video difundido en redes sociales. pic.twitter.com/29ShlKje6H — El Institucional (@Institucional_n) July 19, 2026

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, επέλεξε να μην ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος προληπτικά λόγους δεισιδαιμονίας.

Η Νέα Υόρκη «πλημμύρισε» από φιλάθλους

Η ατμόσφαιρα στους δρόμους της Νέας Υόρκης είναι γιορτινή από το Σάββατο, με χιλιάδες φιλάθλους των δύο φιναλίστ να δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες.

Οι φίλοι της Αργεντινής κατέκλυσαν την Times Square, τραγουδώντας συνθήματα και αποθεώνοντας τον Λιονέλ Μέσι, ενώ οι Ισπανοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Madison Square Garden για τη δική τους εκδήλωση ενόψει του τελικού.

🇪🇸 Spain fans gathering in Times Square ahead of the 2026 FIFA World Cup Final. 🔥 The atmosphere is already building before the showdown with Argentina. 🏆 pic.twitter.com/AjQpokLZHL — 90 Plus (@90PlusHQ) July 18, 2026

Δεν έλειψαν και τα πειράγματα μεταξύ των δύο πλευρών, με τους φιλάθλους να ανταλλάσσουν προβλέψεις και… «καρφιά» για το ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο.

The Spain fans with a new song ahead of the World Cup Final.pic.twitter.com/29kksfEAMc — goalpostFC (@GoalpostFC) July 19, 2026

WATCH: Spain fans flood streets outside Madison Square Garden, turning New York into a sea of red and yellow ahead of the World Cup final against Argentina. pic.twitter.com/zF0Rw31ToJ — Fox News (@FoxNews) July 19, 2026

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το MetLife Stadium, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και φραγμούς περιμετρικά του γηπέδου.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ιδανικές για τη διεξαγωγή του τελικού, με ηλιοφάνεια, χαμηλή υγρασία και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για την ανάδειξη της νέας πρωταθλήτριας κόσμου.

🎥 Heavy vehicular traffic outside the MetLife Stadium as fans of Argentina 🇦🇷 and Spain 🇪🇸 troop in for tonight’s World Cup final. #SportyFM pic.twitter.com/TH0pd7WbXJ — SportyFM Ghana (@SportyFM_) July 19, 2026

Βίντεο με τον Νετανιάχου κάνει αίσθηση πριν από τον τελικό

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ, κυκλοφόρησε βίντεο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει κεφαλιές και να κλωτσάει μια μπάλα ποδοσφαίρου, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει ήδη δηλώσει δημόσια τη στήριξή του στην εθνική Αργεντινής.