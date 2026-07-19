Τελικός Μουντιάλ 2026: Η Νέα Υόρκη ζει στους ρυθμούς της «μάχης» Ισπανίας και Αργεντινής

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Διεθνή Νέα

Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για έναν τελικό γεμάτο πάθος από την Αργεντινή και την Ισπανία. Φωτογραφία: EFE
Η Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για έναν τελικό γεμάτο πάθος από την Αργεντινή και την Ισπανία. Φωτογραφία: EFE
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Όλα είναι έτοιμα για τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, όπου η Ισπανία και η Αργεντινή θα αναμετρηθούν στο MetLife Stadium, με περισσότερους από 80.000 φιλάθλους να αναμένονται στις εξέδρες.

Η Αργεντινή διεκδικεί τη διατήρηση του τίτλου που κατέκτησε το 2022, ενώ η Ισπανία στοχεύει στην επιστροφή στην κορυφή του κόσμου για πρώτη φορά μετά το 2010.

Μεταξύ των επισήμων που θα παρακολουθήσουν τον τελικό βρίσκονται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο βασιλιάς της Ισπανίας Φελίπε ΣΤ’ και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Αντίθετα, ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, επέλεξε να μην ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος προληπτικά λόγους δεισιδαιμονίας.

Η Νέα Υόρκη «πλημμύρισε» από φιλάθλους

Η ατμόσφαιρα στους δρόμους της Νέας Υόρκης είναι γιορτινή από το Σάββατο, με χιλιάδες φιλάθλους των δύο φιναλίστ να δημιουργούν εντυπωσιακές εικόνες.

Οι φίλοι της Αργεντινής κατέκλυσαν την Times Square, τραγουδώντας συνθήματα και αποθεώνοντας τον Λιονέλ Μέσι, ενώ οι Ισπανοί οπαδοί συγκεντρώθηκαν έξω από το Madison Square Garden για τη δική τους εκδήλωση ενόψει του τελικού.

Δεν έλειψαν και τα πειράγματα μεταξύ των δύο πλευρών, με τους φιλάθλους να ανταλλάσσουν προβλέψεις και… «καρφιά» για το ποια ομάδα θα σηκώσει το τρόπαιο.

Αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Οι αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή αυστηρά μέτρα ασφαλείας γύρω από το MetLife Stadium, με ισχυρή αστυνομική παρουσία και φραγμούς περιμετρικά του γηπέδου.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να είναι ιδανικές για τη διεξαγωγή του τελικού, με ηλιοφάνεια, χαμηλή υγρασία και θερμοκρασίες κοντά στους 30 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας το κατάλληλο σκηνικό για την ανάδειξη της νέας πρωταθλήτριας κόσμου.

Βίντεο με τον Νετανιάχου κάνει αίσθηση πριν από τον τελικό

Λίγες ώρες πριν από τον τελικό του Μουντιάλ, κυκλοφόρησε βίντεο με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου να κάνει κεφαλιές και να κλωτσάει μια μπάλα ποδοσφαίρου, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έχει ήδη δηλώσει δημόσια τη στήριξή του στην εθνική Αργεντινής.

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