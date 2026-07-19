Ισπανός διεθνής για την συνάντηση με τον Τραμπ: «Θα του δώσω το χέρι μόνο και μόνο για να μη βρεθώ στη φυλακή»

Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας δεν περιμένει με ιδιαίτερη ανυπομονησία τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο επιθετικός της εθνικής Ισπανίας θα βρεθεί την Κυριακή 19 Ιουλίου ενώπιον του Αμερικανού προέδρου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ, καθώς ο Τραμπ θα παραστεί στην απονομή του τροπαίου στον νικητή του τελικού ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή.

Ο 33χρονος Ιγκλέσιας, ο οποίος έχει εκφραστεί ανοιχτά στο παρελθόν για σειρά πολιτικών και κοινωνικών ζητημάτων, ρωτήθηκε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Panenka πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την επικείμενη συνάντηση με τον Τραμπ.

«Δεν θέλω να πάω φυλακή», απάντησε γελώντας.

«Ελπίζω να τον χαιρετήσω σε μια στιγμή κατά την οποία θα είμαστε όλοι πολύ χαρούμενοι, να τελειώσει πολύ γρήγορα και να μπορέσω να το ξεχάσω», πρόσθεσε, αναφέρει το USA Today.

«Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά τι πιστεύω»

Ο Ισπανός επιθετικός ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν θεωρεί την τελετή απονομής κατάλληλη στιγμή για μια δημόσια πολιτική αντιπαράθεση.

«Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η στιγμή για να δημιουργηθεί διαμάχη. Ο κόσμος γνωρίζει πολύ καλά τι πιστεύω», ανέφερε.

«Θα ήθελα πολύ να κάνω πολλά πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι, ακόμη κι αν κάποιοι πιστεύουν πως είμαι παντοδύναμος, δεν έχω τόση δύναμη ώστε να μπορώ να αντιμετωπίσω ορισμένα ζητήματα. Είναι περίπλοκο, για να είμαι ειλικρινής», συνέχισε.

Οι δηλώσεις του Ιγκλέσιας δημοσιεύθηκαν λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό, στον οποίο η Ισπανία διεκδικεί το Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στην Αργεντινή.

Μία συμμετοχή στο Μουντιάλ

Ο 33χρονος επιθετικός έχει πραγματοποιήσει μέχρι στιγμής μία εμφάνιση στη διοργάνωση.

Πέρασε ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά της νίκης της Ισπανίας απέναντι στην Πορτογαλία στη φάση των «16», συμβάλλοντας στην πορεία της «Ρόχα» προς τον τελικό.

Παρότι ο ρόλος του στο αγωνιστικό σκέλος του τουρνουά υπήρξε περιορισμένος, οι δηλώσεις του πριν από την απονομή προκάλεσαν έντονη συζήτηση, λόγω της γνωστής δημόσιας στάσης του απέναντι σε πολιτικά ζητήματα.

Η αυξημένη παρουσία του Τραμπ στο Μουντιάλ

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχετικά περιορισμένη παρουσία στην αρχή της διοργάνωσης, όμως ενεπλάκη πολύ πιο ενεργά στα τελευταία στάδιά της.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε ότι άσκησε πίεση στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, προκειμένου να ανατραπεί η τιμωρία του Αμερικανού επιθετικού Φόλαριν Μπαλογκάν, ο οποίος είχε αποβληθεί με κόκκινη κάρτα.

Παράλληλα, σχολίασε και την τακτική της Αγγλίας μετά την ήττα της από την Αργεντινή στον ημιτελικό.

Η παρουσία του στην τελετή απονομής αναμένεται, επομένως, να βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα του τελικού.

Το προηγούμενο με την Τσέλσι

Η στάση του Τραμπ μετά τον τελικό αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον εξαιτίας όσων συνέβησαν έναν χρόνο νωρίτερα, στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων, επίσης στο MetLife Stadium.

Μετά την κατάκτηση του τίτλου από την Τσέλσι, ο Αμερικανός πρόεδρος παρέμεινε στο κέντρο της σκηνής κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών των ποδοσφαιριστών.

Η παρουσία του ανάμεσα στους παίκτες προκάλεσε αμηχανία, με ορισμένους από αυτούς να αναρωτιούνται δημόσια γιατί δεν αποχωρούσε από τη σκηνή ώστε να τους επιτρέψει να πανηγυρίσουν μόνοι τους.

Όπως γράφει ο Seth Vertelney στο USA Today, όλα τα βλέμματα θα είναι στραμμένα στον Τραμπ μετά τη λήξη του τελικού Ισπανία – Αργεντινή.

Για τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, πάντως, το ζητούμενο φαίνεται να είναι σαφές: ένας σύντομος χαιρετισμός, όσο το δυνατόν λιγότερη αμηχανία και γρήγορη επιστροφή στους πανηγυρισμούς.