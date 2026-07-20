Σάλος στην Ιταλία: 43χρονος πέθανε ενώ τον ακινητοποιούσαν αστυνομικοί – Το βίντεο και οι καταγγελίες για «κρατική δολοφονία»

Ένας 43χρονος άνδρας μαροκινής καταγωγής έχασε τη ζωή του στην Μπολόνια, αφού ακινητοποιήθηκε από αστυνομικούς με τη χρήση σπρέι πιπεριού και πλαστικών δεματικών, έπειτα από ένα επεισόδιο σε χώρο στάθμευσης. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας καταγράφει τον άνδρα να καλεί σε βοήθεια πριν χάσει τις αισθήσεις του, προκαλώντας το ξέσπασμα της οικογένειάς του που κάνει λόγο για «κρατική δολοφονία».

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Ιταλία Μπολόνια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 43χρονος άνδρας μαροκινής καταγωγής έχασε τη ζωή του στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια, όταν ακινητοποιήθηκε μπρούμυτα από αστυνομικούς με τη χρήση σπρέι πιπεριού και πλαστικών δεματικών.
  • Βίντεο από το περιστατικό καταγράφει τον άνδρα να φωνάζει επανειλημμένα για βοήθεια πριν χάσει τις αισθήσεις του, με την οικογένειά του να καταγγέλλει ξυλοδαρμό και να κάνει λόγο για κρατική δολοφονία.
  • Η Αστυνομική Διεύθυνση της Μπολόνια παρέδωσε το υλικό από τις κάμερες στολής στις δικαστικές αρχές, ενώ ο δήμαρχος Ματέο Λέπορε κάλεσε τους πολίτες σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ζητώντας πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια κλήση περίοικων για ένα επεισόδιο αναστάτωσης σε χώρο στάθμευσης στην Μπολόνια της Ιταλίας εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς ένας 43χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του αμέσως μετά την ακινητοποίησή του από αστυνομικούς.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με την οικογένεια του θύματος να καταγγέλλει κρατική βία και να ζητά απόδοση δικαιοσύνης, ενώ οι τοπικές αρχές και οι πολίτες προχωρούν σε κινητοποιήσεις.

Το χρονικό του περιστατικού και το βίντεο-σοκ

Το συμβάν σημειώθηκε αργά το πρωί στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια, στην οδό Via Svevo.

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η La Stampa, κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία όταν ένας 43χρονος άνδρας μαροκινής καταγωγής, ο Αμπντεραχίμ Φακίρ, άρχισε να συμπεριφέρεται βίαια στον χώρο στάθμευσης.


Ο 43χρονος φέρεται να χτύπησε το περιπολικό της αστυνομίας. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έριξαν στον άνδρα σπρέι πιπεριού και τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του με πλαστικά δεματικά.

Αμέσως μετά, ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέληξε.


Οπτικό υλικό αποτυπώνει τις δραματικές τελευταίες στιγμές του 43χρονου: «Βοήθεια, σταματήστε, σταματήστε» ακούγεται να ουρλιάζει ο άνδρας στο βίντεο.


Στα πλάνα φαίνονται δύο αστυνομικοί να τον κρατούν καθηλωμένο μπρούμυτα, πιέζοντας τα χέρια του πίσω από την πλάτη για να του φορέσουν χειροπέδες.

Ένας τρίτος άνδρας, πιθανότατα κάτοικος της περιοχής, βοηθά τους αστυνομικούς κρατώντας τους αστραγάλους του. Παρόντες είναι και δύο διασώστες, οι οποίοι όμως δεν παρεμβαίνουν.

Έπειτα από περίπου δύο λεπτά, ο άνδρας σταματά να αντιστέκεται και φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του. Ένας από τους αστυνομικούς επιχειρεί να ελέγξει την κατάστασή του, χωρίς να λάβει καμία ανταπόκριση.

Μαρτυρίες

Κάτοικος του συγκροτήματος κατοικιών στην οδό Via Svevo δήλωσε στους δημοσιογράφους για όσα συνέβησαν στον χώρο στάθμευσης.

«Ζητούσε συνέχεια βοήθεια. Δεν έκανε τίποτα – απλώς ζητούσε συνέχεια βοήθεια. Ήταν λίγο αναστατωμένος, φωνάζοντας “βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια”».

Ο ίδιος μάρτυρας πρόσθεσε: «Από το συγκρότημα κατοικιών, κάποιος, έχοντας ακούσει τις κραυγές που ερχόντουσαν από τα γκαράζ, κάλεσε την αστυνομία».

Από την πλευρά της, η Αστυνομική Διεύθυνση της Μπολόνια εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του αλλοδαπού: «Το υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών που παρέστησαν στο σημείο και κατέγραψαν τις επιχειρήσεις θα τεθεί αμέσως στη διάθεση των δικαστικών αρχών».

«Οι αστυνομικοί εκλήθησαν έπειτα από αναφορές πολιτών που είχαν εντοπίσει ένα άτομο σε κατάσταση αμοκ και, προκειμένου να ακινητοποιήσουν το άτομο, βοηθήθηκαν από άλλους πολίτες, εν μέρει μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε ένα αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί κάλεσαν επίσης αμέσως βοήθεια από την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών 118, και μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσία των διασωστών, ο άνδρας απεβίωσε».

Ξέσπασμα της οικογένειας και διαμαρτυρίες

Η οικογένεια του θύματος ξέσπασε σε λυγμούς παρακολουθώντας τις έρευνες της αστυνομίας. Η αδελφή του Αμπντεραχίμ Φακίρ δήλωσε οργισμένη στους δημοσιογράφους.

«Δεν θα ησυχάσω. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Αυτοί [η αστυνομία] ξέρουν τι συνέβη – το μόνο που ξέρουμε εμείς είναι ότι λάβαμε ένα τηλεφώνημα που μας έλεγε ότι πέθανε. Του έβαλαν χειροπέδες και πέθανε. Του επιτέθηκαν. Τον σκότωσαν και τον έδειραν, υπάρχουν μάρτυρες».


Συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίστηκε για το ίδιο βράδυ στις 20:30 στο Πιλάστρο, με τους συγγενείς να κάνουν λόγο για «κρατική δολοφονία».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λαϊκή Επιτροπή του Πιλάστρο στήριξε την πρωτοβουλία της οικογένειας, αναφέροντας σε ανάρτησή της: «Ζητούμε πλήρη έρευνα για να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται».


Ο δήμαρχος της Μπολόνια, Ματέο Λέπορε, τοποθετήθηκε για την τραγωδία με γραπτή του δήλωση: «Σας προσκαλώ όλους να ενωθείτε μαζί μας αύριο στην Πιάτσα Νετούνο στις 19:00, για να σταθούμε μαζί και να έρθουμε κοντά, δείχνοντας την αλληλεγγύη μας στην κοινότητα του Πιλάστρο σε αυτή τη τόσο επώδυνη στιγμή. Ας ενωθούμε για να απαιτήσουμε αλήθεια και δικαιοσύνη σχετικά με τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ, για μια στιγμή μνήμης και περισυλλογής, και για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία ενωμένοι, όπως ξέρει να κάνει η Μπολόνια».

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