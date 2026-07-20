Σάλος στην Ιταλία: 43χρονος πέθανε ενώ τον ακινητοποιούσαν αστυνομικοί – Το βίντεο και οι καταγγελίες για «κρατική δολοφονία»

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Μια κλήση περίοικων για ένα επεισόδιο αναστάτωσης σε χώρο στάθμευσης στην Μπολόνια της Ιταλίας εξελίχθηκε σε τραγωδία, καθώς ένας 43χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του αμέσως μετά την ακινητοποίησή του από αστυνομικούς.

Το περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο, έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις, με την οικογένεια του θύματος να καταγγέλλει κρατική βία και να ζητά απόδοση δικαιοσύνης, ενώ οι τοπικές αρχές και οι πολίτες προχωρούν σε κινητοποιήσεις.

Το χρονικό του περιστατικού και το βίντεο-σοκ

Το συμβάν σημειώθηκε αργά το πρωί στην περιοχή Πιλάστρο της Μπολόνια, στην οδό Via Svevo.

Σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται η La Stampa, κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία όταν ένας 43χρονος άνδρας μαροκινής καταγωγής, ο Αμπντεραχίμ Φακίρ, άρχισε να συμπεριφέρεται βίαια στον χώρο στάθμευσης.

Urlava «aiuto, aiuto, aiuto». Mentre due agenti gli stavano sopra e un civile gli bloccava le gambe, Abderrahim Fakir gridava. Un poliziotto gli stava sulle spalle tenendogli la faccia schiacciata a terra, un altro gli si era seduto sul fondoschiena nel tentativo di ammanettarlo,… pic.twitter.com/1yJmzUifep — Repubblica (@repubblica) July 20, 2026



Ο 43χρονος φέρεται να χτύπησε το περιπολικό της αστυνομίας. Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί έριξαν στον άνδρα σπρέι πιπεριού και τον ακινητοποίησαν δένοντας τους καρπούς του με πλαστικά δεματικά.

Αμέσως μετά, ο άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία και κατέληξε.

Fakir è steso a terra con la faccia contro l’asfalto, bloccato da 2 agenti. Urla per il dolore e chiede aiuto. Dopo pochi minuti l’uomo smette di gridare, i sanitari ruotano il suo corpo, è morto. Accade oggi a Bologna, nel giorni dell’anniversario della mattanza del G8 di Genova pic.twitter.com/MsDU5d9Ni1 — Gimmoriso’ 🇵🇸 (@fawollo13) July 19, 2026



Οπτικό υλικό αποτυπώνει τις δραματικές τελευταίες στιγμές του 43χρονου: «Βοήθεια, σταματήστε, σταματήστε» ακούγεται να ουρλιάζει ο άνδρας στο βίντεο.

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Στα πλάνα φαίνονται δύο αστυνομικοί να τον κρατούν καθηλωμένο μπρούμυτα, πιέζοντας τα χέρια του πίσω από την πλάτη για να του φορέσουν χειροπέδες.

Ένας τρίτος άνδρας, πιθανότατα κάτοικος της περιοχής, βοηθά τους αστυνομικούς κρατώντας τους αστραγάλους του. Παρόντες είναι και δύο διασώστες, οι οποίοι όμως δεν παρεμβαίνουν.

Έπειτα από περίπου δύο λεπτά, ο άνδρας σταματά να αντιστέκεται και φαίνεται να χάνει τις αισθήσεις του. Ένας από τους αστυνομικούς επιχειρεί να ελέγξει την κατάστασή του, χωρίς να λάβει καμία ανταπόκριση.

Nelle immagini, gli attimi concitati dell’intervento di due poliziotti a Bologna in cui è morto Abderrahim Fakir, nell’area condominiale di via Svevo, nel quartiere Pilastro, dove l’uomo abitava. Due agenti lo bloccano a terra, a faccia in giù, e tentano di ammanettarlo, mentre… pic.twitter.com/M2TDFfFCFQ — La Stampa (@LaStampa) July 20, 2026

Μαρτυρίες

Κάτοικος του συγκροτήματος κατοικιών στην οδό Via Svevo δήλωσε στους δημοσιογράφους για όσα συνέβησαν στον χώρο στάθμευσης.

«Ζητούσε συνέχεια βοήθεια. Δεν έκανε τίποτα – απλώς ζητούσε συνέχεια βοήθεια. Ήταν λίγο αναστατωμένος, φωνάζοντας “βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια”».

Ο ίδιος μάρτυρας πρόσθεσε: «Από το συγκρότημα κατοικιών, κάποιος, έχοντας ακούσει τις κραυγές που ερχόντουσαν από τα γκαράζ, κάλεσε την αστυνομία».

Από την πλευρά της, η Αστυνομική Διεύθυνση της Μπολόνια εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για τον θάνατο του αλλοδαπού: «Το υλικό από τις κάμερες των αστυνομικών που παρέστησαν στο σημείο και κατέγραψαν τις επιχειρήσεις θα τεθεί αμέσως στη διάθεση των δικαστικών αρχών».

«Οι αστυνομικοί εκλήθησαν έπειτα από αναφορές πολιτών που είχαν εντοπίσει ένα άτομο σε κατάσταση αμοκ και, προκειμένου να ακινητοποιήσουν το άτομο, βοηθήθηκαν από άλλους πολίτες, εν μέρει μετά τις ζημιές που προκλήθηκαν σε ένα αυτοκίνητο. Οι αστυνομικοί κάλεσαν επίσης αμέσως βοήθεια από την υπηρεσία εκτάκτων αναγκών 118, και μετά τις επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσία των διασωστών, ο άνδρας απεβίωσε».

Ξέσπασμα της οικογένειας και διαμαρτυρίες

Η οικογένεια του θύματος ξέσπασε σε λυγμούς παρακολουθώντας τις έρευνες της αστυνομίας. Η αδελφή του Αμπντεραχίμ Φακίρ δήλωσε οργισμένη στους δημοσιογράφους.

«Δεν θα ησυχάσω. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Δεν ξέρουμε τι συνέβη. Αυτοί [η αστυνομία] ξέρουν τι συνέβη – το μόνο που ξέρουμε εμείς είναι ότι λάβαμε ένα τηλεφώνημα που μας έλεγε ότι πέθανε. Του έβαλαν χειροπέδες και πέθανε. Του επιτέθηκαν. Τον σκότωσαν και τον έδειραν, υπάρχουν μάρτυρες».

« Les policiers sont intervenus à la demande de citoyens ayant signalé une personne en proie à une crise de colère.

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▪️La sœur du défunt, âgé de 42 ans : « Ils n’ont eu aucune pitié ! Ils n’ont eu aucune pitié pour mon frère ! » pic.twitter.com/QL865jlJJS — Séraphine (@SeraphineMoreau) July 19, 2026



Συγκέντρωση διαμαρτυρίας προγραμματίστηκε για το ίδιο βράδυ στις 20:30 στο Πιλάστρο, με τους συγγενείς να κάνουν λόγο για «κρατική δολοφονία».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Λαϊκή Επιτροπή του Πιλάστρο στήριξε την πρωτοβουλία της οικογένειας, αναφέροντας σε ανάρτησή της: «Ζητούμε πλήρη έρευνα για να διαπιστωθεί ποιος ευθύνεται».



Ο δήμαρχος της Μπολόνια, Ματέο Λέπορε, τοποθετήθηκε για την τραγωδία με γραπτή του δήλωση: «Σας προσκαλώ όλους να ενωθείτε μαζί μας αύριο στην Πιάτσα Νετούνο στις 19:00, για να σταθούμε μαζί και να έρθουμε κοντά, δείχνοντας την αλληλεγγύη μας στην κοινότητα του Πιλάστρο σε αυτή τη τόσο επώδυνη στιγμή. Ας ενωθούμε για να απαιτήσουμε αλήθεια και δικαιοσύνη σχετικά με τον θάνατο του Αμπντεραχίμ Φακίρ, για μια στιγμή μνήμης και περισυλλογής, και για να αντιμετωπίσουμε αυτή την τραγωδία ενωμένοι, όπως ξέρει να κάνει η Μπολόνια».