ΗΠΑ: Καταδικάζουν τις «επικίνδυνες και επιθετικές» ενέργειες της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα

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Οι ΗΠΑ καταδίκασαν τις ενέργειες της Κίνας εναντίον μελών του Πολεμικού Ναυτικού των Φιλιππίνων στη Νότια Σινική Θάλασσα, χαρακτηρίζοντάς τες «επικίνδυνες και επιθετικές».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του υφάλου Δεύτερος Τόμας (Second Thomas Shoal), ο οποίος αποτελεί μία από τις πλέον αμφισβητούμενες ζώνες της περιοχής.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ κάλεσε το Πεκίνο να «σταματήσει άμεσα την αποσταθεροποιητική συμπεριφορά της», μετά το νέο επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ των δύο χωρών.

Ανταλλαγή κατηγοριών μεταξύ Πεκίνου και Μανίλας

Η Κίνα και οι Φιλιππίνες αντάλλαξαν κατηγορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκτυλίχθηκε η αντιπαράθεση.

Η Μανίλα ανέφερε ότι ένα μέλος του Πολεμικού Ναυτικού των Φιλιππίνων τραυματίστηκε στο κεφάλι κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Από την πλευρά του, το Πεκίνο υποστήριξε ότι οι Φιλιππίνες προκάλεσαν την ένταση.

Η περιοχή του υφάλου Δεύτερος Τόμας αποτελεί συχνά πεδίο αντιπαραθέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η Κίνα διεκδικεί μεγάλο μέρος της Νότιας Σινικής Θάλασσας, ενώ οι Φιλιππίνες και άλλα κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας αμφισβητούν τις κινεζικές αξιώσεις.

Οι επαναλαμβανόμενες εντάσεις στην περιοχή εντάσσονται στην ευρύτερη διαμάχη για τον έλεγχο των θαλάσσιων ζωνών και των στρατηγικών διαύλων της Νότιας Σινικής Θάλασσας.

Πηγή: Reuters