Μαύρη Θάλασσα: 4 Ινδοί ναυτικοί νεκροί σε ρωσικό πλήγμα κατά του «MV Golden Leo» – Οργή από το Νέο Δελχί

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Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας κάλεσε Ρώσο διπλωμάτη προκειμένου να εκφράσει την εντονότατη καταδίκη του και τη βαθιά του ανησυχία για το φονικό πυραυλικό χτύπημα κοντά στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, εναντίον ενός φορτηγού πλοίου.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις Ινδούς πολίτες.

Το χτύπημα στο «MV Golden Leo»

Το «MV Golden Leo», φορτηγό που συνήθως μεταφέρει σιτηρά και ανήκει σε τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία, επλήγη την Κυριακή, εν μέσω επιδρομής της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους, κατήγγειλαν οι ουκρανικές αρχές.

Μόλις είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Οδησσού.



Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι τέσσερις υπήκοοι Ινδίας, μέλη του πληρώματός του, βρήκαν τον θάνατο και πέμπτος τραυματίστηκε σοβαρά στο πλήγμα.

Our statement on attacks on commercial vessel – MV GOLDEN LEO ⬇️ 🔗 https://t.co/rhM365hrWJ pic.twitter.com/UMfD7qmT53 — Randhir Jaiswal (@MEAIndia) July 20, 2026

Αυστηρό μήνυμα από το Νέο Δελχί

Σήμερα, το Νέο Δελχί εξέφρασε στον Ρώσο επιτετραμμένο Βλαντίμιρ Λαντάναφ «τις σοβαρές ανησυχίες του» και «καταδίκασε απερίφραστα» την επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του ινδικού ΥΠΕΞ.

Τέτοιες ενέργειες «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών «αθώων».

Σύμφωνα με το Κίεβο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε το φορτηγό πλοίο.

Four Indian sailors were killed after merchant ship MV Golden Leo came under attack near Ukraine’s Odesa port on July 19. The Ministry of External Affairs condemned the attack and said assistance was being provided to those affected. #india #ukraine #odesa #indiansailors… pic.twitter.com/bN0MTWYTvL — The Federal (@TheFederal_News) July 21, 2026

Η παρουσία της Ινδίας στην παγκόσμια ναυτιλία

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού διεθνώς: πάνω από 320.000 υπήκοοί της ήταν ενεργοί το 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Ινδού ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι κάλεσε τις εφοπλιστικές εταιρείες της χώρας να μην στέλνουν ινδικά πλοία ή Ινδικά πληρώματα στο στενό του Ορμούζ, με φόντο τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες των ΗΠΑ και του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ