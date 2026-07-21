Μαύρη Θάλασσα: 4 Ινδοί ναυτικοί νεκροί σε ρωσικό πλήγμα κατά του «MV Golden Leo» – Οργή από το Νέο Δελχί

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας κάλεσε Ρώσο διπλωμάτη εκφράζοντας έντονη καταδίκη και ανησυχία για ένα φονικό πυραυλικό χτύπημα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στην Οδησσό, εναντίον του φορτηγού πλοίου «MV Golden Leo». Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις Ινδούς ναυτικούς, μέλη του πληρώματος, και τραυμάτισε σοβαρά έναν πέμπτο.

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Διεθνή Νέα

MV Golden Leo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τέσσερις Ινδοί ναυτικοί βρήκαν τον θάνατο σε ρωσικό πλήγμα κατά του φορτηγού πλοίου «MV Golden Leo» κοντά στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα.
  • Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας κάλεσε Ρώσο διπλωμάτη προκειμένου να εκφράσει την εντονότατη καταδίκη του και τη βαθιά του ανησυχία για το φονικό πυραυλικό χτύπημα.
  • Το Νέο Δελχί χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών «αθώων» και τόνισε ότι τέτοιες ενέργειες «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας».

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Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας κάλεσε Ρώσο διπλωμάτη προκειμένου να εκφράσει την εντονότατη καταδίκη του και τη βαθιά του ανησυχία για το φονικό πυραυλικό χτύπημα κοντά στην Οδησσό, στη Μαύρη Θάλασσα, εναντίον ενός φορτηγού πλοίου.

Η επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις Ινδούς πολίτες.

Το χτύπημα στο «MV Golden Leo»

Το «MV Golden Leo», φορτηγό που συνήθως μεταφέρει σιτηρά και ανήκει σε τουρκική ναυτιλιακή εταιρεία, επλήγη την Κυριακή, εν μέσω επιδρομής της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους, κατήγγειλαν οι ουκρανικές αρχές.

Μόλις είχε αποπλεύσει από το λιμάνι της Οδησσού.


Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έκανε γνωστό χθες Δευτέρα ότι τέσσερις υπήκοοι Ινδίας, μέλη του πληρώματός του, βρήκαν τον θάνατο και πέμπτος τραυματίστηκε σοβαρά στο πλήγμα.

Αυστηρό μήνυμα από το Νέο Δελχί

Σήμερα, το Νέο Δελχί εξέφρασε στον Ρώσο επιτετραμμένο Βλαντίμιρ Λαντάναφ «τις σοβαρές ανησυχίες του» και «καταδίκασε απερίφραστα» την επίθεση, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του ινδικού ΥΠΕΞ.

Τέτοιες ενέργειες «θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα της διεθνούς εμπορικής ναυσιπλοΐας», πρόσθεσε, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις απώλειες ανθρωπίνων ζωών «αθώων».

Σύμφωνα με το Κίεβο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν χτυπήθηκε το φορτηγό πλοίο.

Η παρουσία της Ινδίας στην παγκόσμια ναυτιλία

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα στον κόσμο, συγκαταλέγεται στις χώρες με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα πληρώματα του εμπορικού ναυτικού διεθνώς: πάνω από 320.000 υπήκοοί της ήταν ενεργοί το 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας της χώρας.

Την περασμένη εβδομάδα, η κυβέρνηση του Ινδού ομοσπονδιακού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι κάλεσε τις εφοπλιστικές εταιρείες της χώρας να μην στέλνουν ινδικά πλοία ή Ινδικά πληρώματα στο στενό του Ορμούζ, με φόντο τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες των ΗΠΑ και του Ιράν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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