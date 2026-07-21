Ρωσικό σφυροκόπημα σε όλη την Ουκρανία: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 87 τραυματίες μέσα σε μία ημέρα, πόλεις στις φλόγες

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Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 87 τραυματίστηκαν το τελευταίο 24ωρο από τις ρωσικές επιθέσεις σε επτά περιφέρειες της Ουκρανίας, ενώ κατοικημένες περιοχές, εργοστάσια και άλλες πολιτικές υποδομές υπέστησαν εκτεταμένες καταστροφές, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα 58 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones). Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας κατέρριψαν ή εξουδετέρωσαν τα 46, ωστόσο οκτώ drones έπληξαν επτά διαφορετικές τοποθεσίες.

«Διπλό χτύπημα» στη Σούμι: Καταστράφηκε εμπορικό κέντρο

Η πόλη Σούμι δέχθηκε επανειλημμένες επιθέσεις, με τη Μόσχα να εφαρμόζει για ακόμη μία φορά την τακτική των λεγόμενων «διπλών χτυπημάτων», πλήττοντας εκ νέου το ίδιο σημείο την ώρα που επιχειρούν διασώστες και συνεργεία.

Αρχικά, ρωσικό drone εξερράγη κοντά σε πολυκατοικία, τραυματίζοντας τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα κορίτσι 8 ετών και έναν έφηβο 16 ετών. Ακολούθησαν ακόμη δύο επιθέσεις στην ίδια περιοχή.

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο, όμως οι πυροσβέστες δεν μπόρεσαν να επέμβουν, καθώς drones συνέχιζαν να πετούν πάνω από το σημείο, δημιουργώντας άμεσο κίνδυνο για τα σωστικά συνεργεία. Το εμπορικό κέντρο καταστράφηκε ολοσχερώς.

«Η έκταση των καταστροφών είναι μεγάλη. Όμως το πολυτιμότερο είναι οι ανθρώπινες ζωές. Αυτές πρέπει πάνω απ’ όλα να προστατεύσουμε», τόνισε ο επικεφαλής Στρατιωτικής Διοίκησης της περιφέρειας Σούμι, Όλεχ Χριχόροφ.

Συνολικά, δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιφέρεια Σούμι.

Νεκροί σε Ντονέτσκ, Οδησσό, Χάρκοβο και Ζαπορίζια

Στην περιφέρεια του Ντονέτσκ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, δύο στο Κραματόρσκ και δύο στη Ντρούζκιβκα, ενώ άλλοι 13 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Βαντίμ Φιλάσκιν.

Στην περιφέρεια της Οδησσού, ρωσική επίθεση σε εργοστάσιο πολιτικής χρήσης προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ.

Στην περιφέρεια του Χαρκόβου, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων ένα 13χρονο κορίτσι. Οι ρωσικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν ευρύ φάσμα οπλικών συστημάτων, μεταξύ των οποίων έναν πύραυλο, 12 κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες (KAB), τρεις εκτοξευτές πολλαπλών ρουκετών, FPV drones και δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε κατοικίες, βενζινάδικα, οχήματα, νηπιαγωγείο, σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις, αποθήκες, ξυλεία και άλλες πολιτικές υποδομές σε πολλές περιοχές της περιφέρειας.

Στην περιφέρεια της Ζαπορίζια ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 16 τραυματίστηκαν. Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μέσα σε μία ημέρα 1.028 επιθέσεις σε 54 οικισμούς, μεταξύ των οποίων 31 αεροπορικά πλήγματα, 713 επιθέσεις με drones, τρεις επιθέσεις με πολλαπλούς εκτοξευτές ρουκετών και 281 πυρά πυροβολικού. Οι αρχές έλαβαν 206 αναφορές για ζημιές σε σπίτια, οχήματα και άλλες υποδομές.

Τραυματίες στη Χερσώνα και χτυπήματα στο Τσερνίχιβ

Στη Χερσώνα τραυματίστηκαν 23 άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα παιδί. Αργότερα το πρωί τραυματίστηκε ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος υπέστη τραύματα από θραύσματα στα χέρια και στα πόδια, διάσειση, τραύμα από το ωστικό κύμα και κλειστή κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Στην περιφέρεια του Τσερνίχιβ τραυματίστηκαν δύο άνθρωποι. Από τα συντρίμμια καταρριφθέντος drone τραυματίστηκε μια 70χρονη γυναίκα, ενώ το σπίτι της τυλίχθηκε στις φλόγες.

Νωρίς το πρωί, ρωσικό drone έπληξε κατοικημένη περιοχή στο Νοβχορόντ-Σιβέρσκι.

«Ένα σπίτι χτυπήθηκε. Από θαύμα επέζησαν μια μητέρα και το 10χρονο παιδί της», δήλωσε ο περιφερειάρχης Βιατσεσλάβ Τσάους.

Λίγες ώρες αργότερα, νέα επίθεση έπληξε το κέντρο του Τσερνίχιβ. Το πλήγμα προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε διοικητικό κτίριο, ενώ υπέστη ζημιές και το γειτονικό πανεπιστήμιο. Μία 76χρονη γυναίκα τραυματίστηκε από το ωστικό κύμα της έκρηξης και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η περιφέρεια δέχθηκε συνολικά 17 επιθέσεις με drones το τελευταίο 24ωρο, εκ των οποίων οι 12 αναχαιτίστηκαν ή εξουδετερώθηκαν από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα.