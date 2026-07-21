Μαδρίτη: Η φωτιά που μαίνεται είναι «μία από τις πιο πολύπλοκες» στην ιστορία της Ισπανίας – Στη μάχη 600 πυροσβέστες

Μία από τις πιο πολύπλοκες πυρκαγιές στην σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας μαίνεται περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης, έχοντας ήδη κατακαύσει 290.000 στρέμματα. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 600 πυροσβέστες και στελέχη του στρατού, ενώ η κατάσταση δυσχεραίνεται από νέο κύμα καύσωνα και τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής. Η πυρκαγιά στην Γκουανταλαχάρα, η μεγαλύτερη της χρονιάς στην Ισπανία, αναδεικνύει την επιδείνωση της κλιματικής κρίσης στη χώρα.

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Διεθνή Νέα

Μαδρίτη φωτιά
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι αρχές της Ισπανίας αντιμετωπίζουν «μία από τις πιο πολύπλοκες» φωτιές στην σύγχρονη ιστορία της, η οποία έχει ήδη κατακαύσει 290.000 στρέμματα περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης.
  • Συνολικά 600 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία κρίνεται πολύπλοκη λόγω της εκδήλωσής της σε άνυδρη και ακατοίκητη ζώνη με χαμηλή βλάστηση, ευνοώντας την ταχεία εξάπλωσή της.
  • Οι πυροσβέστες κατάφεραν να σταματήσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς την πόλη Σόρια, εν μέσω της κλιματικής κρίσης που πλήττει την Ισπανία με όλο και πιο συχνά κύματα καύσωνα.

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«Μία από τις πιο πολύπλοκες» φωτιές στην σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας αντιμετωπίζουν οι αρχές της χώρας, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης, έχει ήδη κατακαύσει 290.000 στρέμματα.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά 600 πυροσβέστες και στελέχη του στρατού, με τη συνδρομή 30 εναέριων μέσων.

Γιγαντιαία κινητοποίηση

Η δασική πυρκαγιά την επαρχία Γκουανταλαχάρα, η μεγαλύτερη αυτής της χρονιάς στην Ισπανία, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στις αρχές καθώς ξεκινά σήμερα νέο κύμα καύσωνα που ευνοεί την εκδήλωση και επέκταση των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καστίγια-Λα-Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία, μίλησε για την μεγαλύτερη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στην ιστορία της περιοχής του, προσθέτοντας ωστόσο ότι μετά την νύκτα «έχει αρχίσει να βλέπει φως στην άκρη του τούνελ» έπειτα από την πολυήμερη μάχη.

Οι παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης

Σύμφωνα με τις αρχές, η συγκεκριμένη πυρκαγιά κρίνεται πολύπλοκη διότι έχει εκδηλωθεί σε μία σχεδόν ακατοίκητη ζώνη, ιδιαίτερα άνυδρη, με τεράστιες εκτάσεις εγκαταλελειμμένης θαμνώδους χαμηλής βλάστησης, συνθήκες που ευνοούν την ταχεία εξάπλωσή της.

Οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να σταματήσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς την πόλη Σόρια στην γειτονική περιοχή Καστίγια-ι-Λεόν.

Η κλιματική κρίση στην Ισπανία

Η Ισπανία έζησε πρόσφατα μία από τις φονικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της, μία δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία που στοίχισε την ζωή και 13 ανθρώπους και κατέστρεψε έκταση 70.000 στρεμμάτων.

Η Ισπανία πλήττεται τα τελευταία χρόνια από όλο πιο συχνά και παρατεταμένα κύματα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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