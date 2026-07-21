Μαδρίτη: Η φωτιά που μαίνεται είναι «μία από τις πιο πολύπλοκες» στην ιστορία της Ισπανίας – Στη μάχη 600 πυροσβέστες

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

«Μία από τις πιο πολύπλοκες» φωτιές στην σύγχρονη ιστορία της Ισπανίας αντιμετωπίζουν οι αρχές της χώρας, καθώς η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια της Μαδρίτης, έχει ήδη κατακαύσει 290.000 στρέμματα.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά 600 πυροσβέστες και στελέχη του στρατού, με τη συνδρομή 30 εναέριων μέσων.

Γιγαντιαία κινητοποίηση

Η δασική πυρκαγιά την επαρχία Γκουανταλαχάρα, η μεγαλύτερη αυτής της χρονιάς στην Ισπανία, προκαλεί σοβαρές ανησυχίες στις αρχές καθώς ξεκινά σήμερα νέο κύμα καύσωνα που ευνοεί την εκδήλωση και επέκταση των καταστροφικών πυρκαγιών.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Καστίγια-Λα-Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία, μίλησε για την μεγαλύτερη κινητοποίηση πυροσβεστικών δυνάμεων στην ιστορία της περιοχής του, προσθέτοντας ωστόσο ότι μετά την νύκτα «έχει αρχίσει να βλέπει φως στην άκρη του τούνελ» έπειτα από την πολυήμερη μάχη.

Οι παράγοντες που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης

Σύμφωνα με τις αρχές, η συγκεκριμένη πυρκαγιά κρίνεται πολύπλοκη διότι έχει εκδηλωθεί σε μία σχεδόν ακατοίκητη ζώνη, ιδιαίτερα άνυδρη, με τεράστιες εκτάσεις εγκαταλελειμμένης θαμνώδους χαμηλής βλάστησης, συνθήκες που ευνοούν την ταχεία εξάπλωσή της.

Οι πυροσβέστες κατόρθωσαν να σταματήσουν την επέκταση της πυρκαγιάς προς την πόλη Σόρια στην γειτονική περιοχή Καστίγια-ι-Λεόν.

➡️ ACTUALIZACIÓN 🔥 #IFLaMierla en #Guadalajara

🚨 Nivel 2

🗺️ 29.000 ha superficie estimada

🛤️ Se han evacuado 34 municipios y 14 permanecen confinados, más de 1.200 personas afectadas Ahora en el incendio:

🚚 72 medios terrestres

👥 394 efectivos #BBFF #AAMM 📷Durante la… pic.twitter.com/apNgIlBwLl — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 21, 2026

Η κλιματική κρίση στην Ισπανία

Η Ισπανία έζησε πρόσφατα μία από τις φονικότερες πυρκαγιές στην ιστορία της, μία δασική πυρκαγιά στην Ανδαλουσία που στοίχισε την ζωή και 13 ανθρώπους και κατέστρεψε έκταση 70.000 στρεμμάτων.

Η Ισπανία πλήττεται τα τελευταία χρόνια από όλο πιο συχνά και παρατεταμένα κύματα καύσωνα με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40°C.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ