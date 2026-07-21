Ουκρανία: Διορία έως την Παρασκευή δίνουν διαδηλωτές στον Ζελένσκι – Απαιτούν την αποπομπή του Σίρσκι και την επιστροφή του Φεντόροφ

Νέα πολιτική και στρατιωτική ένταση επικρατεί στην Ουκρανία, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά την απομάκρυνση του υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, ενώ αυξάνεται η πίεση προς τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απομακρύνει και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρσκι. Διαδηλωτές δίνουν διορία έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου για την αποπομπή του Σίρσκι και την επαναφορά του Φεντόροφ, με τη χώρα να αναμένει τις αποφάσεις του Ζελένσκι εν μέσω φημών και παρασκηνιακών διαβουλεύσεων.

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Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Reuters
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα πολιτική και στρατιωτική ένταση επικρατεί στην Ουκρανία, καθώς διαδηλωτές δίνουν διορία έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου στον Ζελένσκι, απαιτώντας την αποπομπή του Σίρσκι και την επιστροφή του Φεντόροφ.
  • Ο αρχηγός του στρατού, Ολεξάντρ Σίρσκι, έσπασε τη σιωπή του με εκτενές άρθρο, απορρίπτοντας τις επικρίσεις και αφήνοντας σαφείς αιχμές για την πρόσφατη πολύωρη συνέντευξη Τύπου του πρώην υπουργού.
  • Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τις αλλαγές που απαιτούνται στην αμυντική στρατηγική της χώρας, με όλα τα βλέμματα να στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα λάβει τις επόμενες ημέρες.

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Νέα πολιτική και στρατιωτική ένταση επικρατεί στην Ουκρανία, καθώς συνεχίζονται οι αντιδράσεις μετά την απομάκρυνση του ιδιαίτερα δημοφιλούς υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, ενώ αυξάνεται η πίεση προς τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι να απομακρύνει και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι.

Βετεράνος του ουκρανικού στρατού, ένας από τους διοργανωτές των καθημερινών συγκεντρώσεων υπέρ του Φεντόροφ, προειδοποίησε ότι εάν έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου ο Σίρσκι δεν αποπεμφθεί και ο πρώην υπουργός δεν προταθεί εκ νέου για το υπουργείο Άμυνας, θα ξεκινήσουν επ’ αόριστον πανεθνικές διαδηλώσεις, σύμφωνα με το BBC.

Προς το παρόν δεν έχουν προγραμματιστεί νέες κινητοποιήσεις, ενώ η χώρα αναμένει τις αποφάσεις του Ζελένσκι.

Μιχαΐλο Φεντόροφ, Φωτογραφία: AP
Μιχαΐλο Φεντόροφ, Φωτογραφία: AP

Φήμες, διαψεύσεις και παρασκηνιακές διαβουλεύσεις

Το Σαββατοκύριακο σημαδεύτηκε από συνεχείς συναντήσεις του Ζελένσκι με υπουργούς και στρατιωτικούς αξιωματούχους, την ώρα που κυκλοφορούσαν αντικρουόμενες πληροφορίες για τις επικείμενες αλλαγές στην ηγεσία του στρατού.

Το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο αναγκάστηκε να διαψεύσει δημοσιεύματα που υποστήριζαν ότι ο στρατηγός Σίρσκι είχε ήδη απομακρυνθεί ή επρόκειτο να αποπεμφθεί άμεσα. Παράλληλα, κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι ο Φεντόροφ αρνήθηκε πρόταση να επιστρέψει στην κυβέρνηση σε διαφορετικό υπουργικό πόστο.

Ο επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου, Κίριλο Μπουντάνοφ, κάλεσε τους πολίτες να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους.

«Κατανοώ όσους εκφράζουν τη θέση τους. Η φωνή της κοινωνίας ακούστηκε», ανέφερε, προειδοποιώντας ότι η Ρωσία παρακολουθεί στενά κάθε εσωτερική αντιπαράθεση στην Ουκρανία.

Φωτογραφία: EPA
Φωτογραφία: EPA

Η δημόσια απάντηση του Σίρσκι

Ο 60χρονος αρχηγός του στρατού έσπασε τη σιωπή του με εκτενές άρθρο στην ιστοσελίδα Militarny, απορρίπτοντας τις επικρίσεις και δηλώνοντας ότι εξεπλάγη όταν πληροφορήθηκε πως θεωρείται ότι βρίσκεται σε σύγκρουση με τον Φεντόροφ.

«Πίστευα ότι η σχέση μας ήταν καθαρά επαγγελματική. Αν τον προσέβαλα, ζητώ συγγνώμη», έγραψε.

Υποστήριξε ότι ζητήματα όπως οι στρατιωτικές προμήθειες, οι συμβάσεις και η επιστράτευση είναι πολύ πιο περίπλοκα από ό,τι παρουσιάζονται στις δημόσιες συζητήσεις.

«Οι αποφάσεις από τις οποίες εξαρτώνται ανθρώπινες ζωές δεν λαμβάνονται με συνθήματα. Τον πόλεμο τον κερδίζει η πραγματική δουλειά, όχι το δημόσιο δράμα γύρω από αυτήν», τόνισε.

Η αιχμή προς τον Φεντόροφ

Χωρίς να κατονομάσει τον πρώην υπουργό, ο Σίρσκι άφησε σαφείς αιχμές για την πρόσφατη πολύωρη συνέντευξη Τύπου του.

«Οι παρουσιάσεις δεν πρέπει να μετατρέπονται σε προσωπική προβολή. Πίσω από κάθε διαφάνεια πρέπει να υπάρχει έγγραφο, προϋπολογισμός και διαδικασία. Διαφορετικά, αντί για λύσεις, ο στρατός εισπράττει απογοήτευση», ανέφερε.

Φωτογραφία: Matthew Goddard/BBC
Φωτογραφία: Matthew Goddard/BBC

Οι διαδηλωτές στηρίζουν τον Φεντόροφ

Παρά τις εξηγήσεις του Σίρσκι, μεγάλο μέρος της ουκρανικής κοινής γνώμης, ιδιαίτερα οι νεότεροι πολίτες, εξακολουθεί να στηρίζει τον Φεντόροφ, τον οποίο θεωρεί βασικό εκφραστή της τεχνολογικής αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Ο πόλεμος αλλάζει και χρειαζόμαστε νέες ιδέες και μια νέα δομή», δήλωσε η 44χρονη Τετιάνα Μακαρένκο, συμμετέχουσα στις διαδηλώσεις στο Κίεβο.

«Ένα μικρό σοβιετικό στράτευμα δεν μπορεί να νικήσει ένα μεγαλύτερο σοβιετικό στράτευμα. Ήρθε η ώρα να αλλάξει ο τρόπος σκέψης και να περάσουμε σε μια νέα μορφή πολέμου».

Τα φαβορί για την ηγεσία του στρατού

Καθώς οι φήμες για ενδεχόμενη αντικατάσταση του Σίρσκι συνεχίζονται, ουκρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως επικρατέστερους διαδόχους τον διοικητή των Κοινών Δυνάμεων Μιχαΐλο Ντραπάτι, τον διοικητή του 3ου Σώματος Στρατού Αντρίι Μπιλέτσκι, τον διοικητή των Αερομεταφερόμενων Δυνάμεων Ολέχ Αποστόλ και τον διοικητή του Σώματος της Εθνικής Φρουράς Ίχορ Ομπολένσκι.

Στα ονόματα που ακούγονται περιλαμβάνεται και ο 35χρονος ταξίαρχος Ντένις Προκοπένκο, διοικητής του Συντάγματος «Αζόφ», ο οποίος απέκτησε σχεδόν μυθική φήμη κατά την πολιορκία της Μαριούπολης το 2022.

Ο Ζελένσκι: «Η Ουκρανία πρέπει να μπει στον Αύγουστο όσο το δυνατόν πιο ισχυρή»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις για τις αλλαγές που απαιτούνται στην αμυντική στρατηγική της χώρας.

«Η Ουκρανία πρέπει να μπει στον Αύγουστο όσο το δυνατόν πιο ισχυρή», τόνισε, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο νέων ρωσικών επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές της το φθινόπωρο.

Με τις διαδηλώσεις να έχουν προσωρινά παγώσει, όλα τα βλέμματα στρέφονται πλέον στις αποφάσεις που θα λάβει ο Ζελένσκι τις επόμενες ημέρες.

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