Μητέρα χάρηκε τόσο πολύ με τον γάμο της κόρης της, που εμφάνισε ένα εξαιρετικά σπάνιο σύνδρομο – Μοιάζει με καρδιακή προσβολή

Η έκφραση “πέθανα από τη χαρά μου” ίσως τελικά να μην απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Μια 65χρονη μητέρα ένιωσε τόσο μεγάλη χαρά βλέποντας την κόρη της να παντρεύεται που, μόλις τρεις ημέρες αργότερα, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο με πόνο στο στήθος και δύσπνοια.

Οι γιατροί αρχικά πίστεψαν ότι υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Όμως αυτό που βρήκαν τελικά ήταν κάτι «εξαιρετικά σπάνιο». Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Oxford Medical Case Reports περιγράφει λεπτομερώς το παράξενο ιατρικό μυστήριο.

Υποψία για έμφραγμα χωρίς απόφραξη αρτηρίας

Όταν η γυναίκα αναζήτησε ιατρική φροντίδα, οι γιατροί παρατήρησαν ότι είχε πόνους στο στήθος για αρκετούς μήνες, με τα συμπτώματα να επιδεινώνονται μετά τον γάμο. Οι εξετάσεις αίματος φάνηκε να δείχνουν βαρύ έμφραγμα που προκλήθηκε από απόφραξη αρτηρίας στο μπροστινό-αριστερό τμήμα της καρδιάς της, γεγονός που ώθησε τους γιατρούς να παραπέμψουν “επειγόντως” τη γυναίκα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, όπως έγραψαν οι συντάκτες της μελέτης.

Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα: δεν βρέθηκε καμία απόφραξη. Οι επιπλέον εξετάσεις στο νοσοκομείο έδειξαν ότι τα συμπτώματά της είχαν υποχωρήσει, ενώ οι εξετάσεις στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Καρδιοπαθών έδειξαν ότι τα αποτελέσματα ήταν παραδόξως φυσιολογικά.

Η αποκάλυψη στη μαγνητική: Tο Σύνδρομο της Ευτυχισμένης Καρδιάς

Προβληματισμένοι, οι γιατροί ζήτησαν μαγνητική τομογραφία, η οποία τελικά αποκάλυψε τον “ένοχο”: μια διόγκωση σε μορφή μπαλονιού (διαστολή) στην αριστερή κοιλία, η οποία υποδείκνυε μια «εξαιρετικά σπάνια και διαγνωστικά δύσκολη οντότητα»: το Σύνδρομο της Ευτυχισμένης Καρδιάς (Happy Heart Syndrome – HHS).

Πρόκειται για μία λιγότερο γνωστή μορφή του συνδρόμου Takotsubo (TTS). Αυτή η πάθηση εμφανίζεται όταν μια έντονη θετική συναισθηματική εμπειρία -όπως ο γάμος ενός παιδιού – εξασθενεί προσωρινά τον καρδιακό μυ, εμποδίζοντάς τον να αντλεί αίμα φυσιολογικά. Η χαρακτηριστική διόγκωση που εντοπίστηκε στη μαγνητική τομογραφία της γυναίκας συμβαίνει όταν μια αιφνίδια, σοβαρή έξαρση ορμονών του στρες, παρόμοιων με την αδρεναλίνη, «αδρανοποιεί» τον καρδιακό μυ και τον κάνει να αλλάζει σχήμα.

Το Σύνδρομο Takotsubo

Επειδή το σύνδρομο Takotsubo(TTS) μιμείται πιστά το Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο -τη μειωμένη ροή αίματος προς την καρδιά- μπορεί εύκολα να εκληφθεί ως καρδιακή προσβολή, καθιστώντας τη διάγνωση ιδιαίτερα δύσκολη.

Η πιο γνωστή εκδοχή αυτής της πάθησης, που συχνά αποκαλείται σύνδρομο ραγισμένης καρδιάς (BHS), πυροδοτείται από έντονο αρνητικό συναισθηματικό ή σωματικό στρες, όπως μια χειρουργική επέμβαση, ένα διαζύγιο ή ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου. Μια μελέτη του 2025 διαπίστωσε ότι οι άνδρες είχαν διπλάσιες πιθανότητες να πεθάνουν από BHS, με το ποσοστό θνησιμότητας στους άνδρες να φτάνει το 11,2% σε σύγκριση με το 5,5% στις γυναίκες.

Το σύνδρομο της ευτυχισμένης καρδιάς, ωστόσο, είναι ιδιαίτερα πιο σπάνιο, καθώς αντιπροσωπεύει μόλις το 4,1% των περιστατικών Takotsubo. Μπορεί επίσης να είναι πιο δύσκολο να αναγνωριστεί, επειδή οι ασθενείς συχνά εμφανίζουν πιο ήπια συμπτώματα, αν και οι ερευνητές αναφέρουν ότι χρειάζονται περισσότερα δεδομένα, καθώς οι ακριβείς μηχανισμοί πίσω από το σύνδρομο δεν έχουν κατανοηθεί πλήρως.

Αν και η πάθηση μπορεί να αποβεί θανατηφόρα, είναι επίσης αναστρέψιμη με την άμεση και κατάλληλη θεραπεία.

Η γυναίκα πήρε εξιτήριο για το σπίτι με “βελτιστοποιημένη φαρμακευτική αγωγή” και προγραμματισμένα ραντεβού επανεξέτασης. Επέστρεψε στις καθημερινές της δραστηριότητες και τελικά πέτυχε “πλήρη καρδιακή ανάρρωση”. Σύμφωνα με τη μελέτη, τώρα «ανυπομονεί να ζήσει τις πιο ευτυχισμένες στιγμές των υπόλοιπων παιδιών της στα χρόνια που έρχονται».

Μια πάθηση που παραμένει υποδιαγνωσμένη

Παρά την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση από το 1983, όταν το σύνδρομο Takotsubo καταγράφηκε για πρώτη φορά στο Δημοτικό Νοσοκομείο της Χιροσίμα στην Ιαπωνία, η πάθηση παραμένει υποδιαγνωσμένη και συχνά συγχέεται με καρδιακό επεισόδιο.

Η μελέτη ανέφερε ότι μόλις το 1% έως 3% των ασθενών που αρχικά θεωρούνται ύποπτοι για έμφραγμα, αλλά δεν έχουν φραγμένη αρτηρία, διαγιγνώσκονται τελικά με σύνδρομο Takotsubo.