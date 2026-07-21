Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία, ξηρασία στη Βρετανία και χαλαζοπτώσεις στα Βαλκάνια – Ο ακραίος καιρός δοκιμάζει την Ευρώπη

Η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με ακραία καιρικά φαινόμενα, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες τροφοδοτούν καταστροφικές πυρκαγιές σε Ισπανία και Γαλλία, η ξηρασία επιδεινώνεται στη Βρετανία, ενώ οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις στα Βαλκάνια.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους ενώ επιχειρούσαν να αντιμετωπίσουν μεγάλη πυρκαγιά κοντά σε αεροδρόμιο στην περιφέρεια Ζιρόντ της νοτιοδυτικής Γαλλίας, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση ύψιστης επιφυλακής λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Πρόκειται για το τρίτο θύμα της πυροσβεστικής στη χώρα μέσα σε λίγες εβδομάδες, μετά τον θάνατο ακόμη ενός πυροσβέστη στη Σαβοΐα, στις γαλλικές Άλπεις.

Two firefighters died Tuesday while battling a building fire near Bordeaux-Merignac Airport in southwestern France, Interior Minister Laurent Nunez said. “Two firefighters died while fighting a building fire” near the airport, Nunez told lawmakers at the National Assembly,… pic.twitter.com/n9BlLi9lMR — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 21, 2026

Μαίνεται για έκτη ημέρα η μεγάλη φωτιά στην Ισπανία

Την ίδια ώρα, στην επαρχία Γκουανταλαχάρα της κεντρικής Ισπανίας, η μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά της χρονιάς εξακολουθεί να καίει ανεξέλεγκτα για έκτη συνεχόμενη ημέρα.

Οι αρχές έχουν απομακρύνει περισσότερους από 1.200 κατοίκους, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με τη θερμοκρασία να ξεπερνά τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Η νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη φονικότερη φωτιά των τελευταίων δεκαετιών στην Ισπανία, στην περιοχή κοντά στο Μπεντάρ της επαρχίας Αλμερία, όπου έχασαν τη ζωή τους 13 άνθρωποι, αναφέρει το Reuters.

UK weather: Parts of Britain face 20-day heatwave as dry spell stretches beyond a month 🌡️https://t.co/GhBlV4dv0N pic.twitter.com/Sty2WgqWAG — Meteored UK (@MeteoredUK) July 21, 2026

Ξηρασία στη Βρετανία και περιορισμοί στη χρήση νερού

Στη Βρετανία, η εταιρεία ύδρευσης Thames Water ανακοίνωσε περιορισμούς στη χρήση νερού για περίπου 10 εκατομμύρια καταναλωτές στο Λονδίνο και τις γύρω περιοχές.

Στο πλαίσιο των μέτρων απαγορεύεται, μεταξύ άλλων, η χρήση λάστιχων ποτίσματος, ψεκαστήρων και πλυστικών μηχανημάτων υψηλής πίεσης, προκειμένου να εξοικονομηθούν τα διαθέσιμα αποθέματα νερού.

Σύμφωνα με την Εθνική Ομάδα Ξηρασίας της βρετανικής κυβέρνησης, η Αγγλία έχει δεχθεί μόλις το 3% της συνηθισμένης βροχόπτωσης για τον Ιούλιο, ενώ στο νότιο και ανατολικό τμήμα της χώρας δεν έχει σημειωθεί καθόλου βροχή, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη περίοδο ανομβρίας από τα μέσα της δεκαετίας του 1990.

Καύσωνας και χαλάζι στα Βαλκάνια

Στην Αλβανία, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες προσπαθούν να προστατευθούν από τον καύσωνα αναζητώντας δροσιά στα σιντριβάνια των Τιράνων.

«Ορκίζομαι στον Θεό, οι θερμοκρασίες είναι πολύ υψηλές σήμερα. Έχει 42 βαθμούς Κελσίου. Δεν μπορείς να το αντιμετωπίσεις αυτό χωρίς κρύο νερό», δήλωσε ο κάτοικος των Τιράνων Φερίντ Σαλιχού.

Παράλληλα, στη Σερβία η στάθμη του Δούναβη υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας φορτηγίδες και εμπορικά πλοία να περιορίσουν το φορτίο τους ώστε να μπορούν να πλεύσουν στα σερβικά τμήματα του Δούναβη και του Σάβου.

Την ίδια στιγμή, οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν για απότομη μεταβολή του καιρού στα δυτικά Βαλκάνια, με το κύμα καύσωνα να διαδέχονται ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις.

Στο κροατικό παραθαλάσσιο θέρετρο Ρόβινι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από χαλάζι, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι τα έντονα φαινόμενα θα επεκταθούν στη Σλοβενία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη νότια Σερβία και τη Βόρεια Μακεδονία.