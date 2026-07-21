Η τροπική καταιγίδα «Bertha» απειλεί τις νότιες ΗΠΑ – Προειδοποιήσεις για πλημμύρες, ανεμοστρόβιλους και επικίνδυνο παλιρροϊκό κύμα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η τροπική καταιγίδα Bertha, που κινείται στον Κόλπο του Μεξικού, αναμένεται να προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις, επικίνδυνες πλημμύρες και απειλητικό για τη ζωή παλιρροϊκό κύμα στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, σύμφωνα με το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Το βράδυ της Δευτέρας, η Bertha βρισκόταν περίπου 165 χιλιόμετρα νότια της Πόλης του Παναμά (Panama City) στη Φλόριντα, με ανέμους που έφθαναν τα 65 χλμ./ώρα.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η καταιγίδα θα κινηθεί κοντά ή κατά μήκος των βόρειων ακτών του Κόλπου τις επόμενες ημέρες, φέρνοντας ισχυρές βροχές και επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα.

Κίνδυνος για τέσσερις πολιτείες

Η Bertha ενδέχεται να προκαλέσει πλημμύρες και παλιρροϊκά κύματα στις πολιτείες Αλαμπάμα, Φλόριντα, Λουιζιάνα και Μισισίπι, καθώς κινείται δυτικά προς το Τέξας.

Σε ορισμένες περιοχές αναμένονται έως και 20 εκατοστά βροχής μέχρι την Παρασκευή, ενώ οι προγνώσεις κάνουν λόγο και για πιθανότητα εκδήλωσης μεμονωμένων ανεμοστρόβιλων στη Φλόριντα.

Στο νεότερο δελτίο του, το NHC ανέφερε ότι η καταιγίδα ενδέχεται να ενισχυθεί τις επόμενες ημέρες και να φτάσει στη στεριά κοντά στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνας έως την Τετάρτη.

Οι άνεμοι τροπικής καταιγίδας εκτείνονται σε ακτίνα περίπου 110 χιλιομέτρων από το κέντρο της, ενώ το σύστημα κινείται βορειοδυτικά με ταχύτητα περίπου 5 χλμ./ώρα.

Προειδοποιήσεις για παλιρροϊκό κύμα και πλημμύρες

Σε ισχύ βρίσκεται προειδοποίηση για τροπική καταιγίδα από τον ποταμό Ochlockonee στη Φλόριντα έως τα σύνορα των ενοριών Jefferson και Plaquemines στη Λουιζιάνα.

Οι αρχές προειδοποιούν ότι το παλιρροϊκό κύμα μπορεί να φτάσει από 30 εκατοστά έως 1,2 μέτρα σε τμήματα των ακτών της Λουιζιάνας και του Μισισίπι, ενώ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αιφνίδιων πλημμυρών, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές.

Σάκοι με άμμο στη Νέα Ορλεάνη

Η έλευση της Bertha συμπίπτει με το έντονο κύμα ζέστης που πλήττει τις νότιες ΗΠΑ.

Στη Νέα Ορλεάνη, οι τοπικές αρχές έχουν ξεκινήσει τη διανομή σάκων με άμμο για την προστασία κατοικιών από τις πλημμύρες, ενώ έχουν καλέσει τους κατοίκους να καθαρίσουν τα φρεάτια αποχέτευσης ώστε να διευκολυνθεί η απορροή των υδάτων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, η Bertha αναμένεται να εξασθενήσει σε τροπική ύφεση την Πέμπτη και πιθανότατα να διαλυθεί προς το τέλος της εβδομάδας, καθώς θα πλησιάζει τις ακτές του Τέξας.

Πρόκειται για τη δεύτερη ονομασμένη τροπική καταιγίδα της φετινής περιόδου στον Ατλαντικό, μετά την τροπική καταιγίδα Arthur, η οποία προκάλεσε πλημμύρες σε περιοχές των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα.