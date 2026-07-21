Γαλλία: Εγκρίθηκε η ισόβια κάθειρξη για κατά συρροή βιαστές παιδιών κάτω των 15 ετών

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Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε τη Δευτέρα νομοσχέδιο που προβλέπει την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης σε δράστες κατά συρροή βιασμών ανηλίκων ηλικίας κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Το νομοσχέδιο, που κατατέθηκε από την κυβέρνηση μετά τη δολοφονία της 11χρονης Λιάνα, εγκρίθηκε με 258 ψήφους υπέρ και 84 κατά.

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Γαλλία

Η υπόθεση συνδέεται με τον θάνατο της 11χρονης Λιάνα, η οποία βρέθηκε νεκρή στις αρχές Ιουνίου στη νοτιοδυτική Γαλλία.

Όπως αναφέρει το AFP, ο βασικός κατηγορούμενος είχε ήδη βρεθεί στο στόχαστρο των Αρχών, καθώς η μητέρα ενός άλλου παιδιού είχε καταθέσει μήνυση σε βάρος του τον Αύγουστο του 2025, καταγγέλλοντας ότι είχε βιάσει το παιδί της «περίπου 50 φορές». Ωστόσο, δεν είχε ανακριθεί για την υπόθεση.

Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση

Η συζήτηση στη γαλλική Βουλή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα.

Τα κόμματα της Αριστεράς καταψήφισαν το μέτρο, υποστηρίζοντας ότι η αυστηροποίηση των ποινών δεν αντιμετωπίζει τις πραγματικές αδυναμίες του συστήματος και ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να καλύψει την έλλειψη πόρων στις δικαστικές και ανακριτικές υπηρεσίες, καθώς και στην πρόληψη της σεξουαλικής βίας.

Η σοσιαλίστρια βουλεύτρια Φλοράνς Ερουέν-Λετέ δήλωσε:

«Αντί για άλλη μια ταχυδακτυλουργική επέμβαση με υψηλό κίνδυνο αντισυνταγματικότητας, ίσως θα μπορούσατε να παραδεχτείτε ότι αυτό που χρειάζονται το δικαστικό μας σύστημα και οι ανακριτικές μας υπηρεσίες για να προστατεύσουν τα θύματα και να τερματίσουν την ατιμωρησία είναι επιπρόσθετοι πόροι;»

Παράλληλα, επισήμανε ότι μόλις το 3% των δραστών σεξουαλικής βίας καταδικάζεται, ενώ στις υποθέσεις αιμομιξίας το ποσοστό αυτό περιορίζεται στο 1%.

«Το σοβαρότερο έγκλημα»

Οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου απέρριψαν τις κατηγορίες περί «ποινικού πλειοδοτισμού», υποστηρίζοντας ότι η αυστηρότερη ποινή ανταποκρίνεται στη βαρύτητα των συγκεκριμένων εγκλημάτων.

«Για εμάς, πρόκειται για την επιβολή κυρώσεων σε αυτό που θεωρούμε ότι είναι το σοβαρότερο έγκλημα», δήλωσε η βουλεύτρια των Ρεπουμπλικανών Εμιλί Μπονιβάρ.

Από την πλευρά της, η βουλεύτρια του Εθνικού Συναγερμού Σοφί Μπλαν κατηγόρησε την Αριστερά ότι δίνει προτεραιότητα στην αποφυλάκιση των δραστών.

«Προτεραιότητά σας είναι να προετοιμάσετε την αποφυλάκιση των σεξουαλικών αρπακτικών, η δική μας είναι να εγγυηθούμε ότι κανένα παιδί δεν θα ξαναβρεθεί ποτέ στον δρόμο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ψηφοφορία αυτή προηγήθηκε της τελικής έγκρισης του συνολικού νομοσχεδίου για την προστασία των παιδιών.