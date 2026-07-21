Χανιά: ΕΔΕ για την σύγκρουση των δύο πλοίων – Κικίλιας: «Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή»

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Εντολή για διενέργεια ΕΔΕ έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας.

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παραθέτει τις ενέργειες που δρομολογούνται μετά το ατύχημα, με ανάρτησή του στο Χ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή».