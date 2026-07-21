Χανιά: ΕΔΕ για την σύγκρουση των δύο πλοίων – Κικίλιας: «Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή»

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά σήμερα το πρωί. Ο υπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε θέματα ασφάλειας, ενώ δρομολογούνται σχηματισμός δικογραφίας και επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

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Κικίλιας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εντολή για διενέργεια ΕΔΕ έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας.
  • Στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.
  • Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθάρισε πως «Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή».

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Εντολή για διενέργεια ΕΔΕ έδωσε ο Βασίλης Κικίλιας μετά τη σύγκρουση των δύο πλοίων σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Σούδας.

Χανιά: Σχηματίζεται δικογραφία μετά την σύγκρουση των δύο πλοίων – Έρευνα για τα αίτια

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής παραθέτει τις ενέργειες που δρομολογούνται μετά το ατύχημα, με ανάρτησή του στο Χ.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Χανιά: Δύο πλοία συγκρούστηκαν στο λιμάνι της Σούδας

«Για τη σύγκρουση των δύο πλοίων στο λιμάνι της Σούδας, έδωσα εντολή στον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος για τη διενέργεια ΕΔΕ, με στόχο την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Παράλληλα, στα Χανιά μεταβαίνει ο υπαρχηγός του Λ.Σ., σχηματίζεται δικογραφία και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις. Σε θέματα ασφάλειας δεν υπάρχει απολύτως καμία ανοχή».

Βίντεο: Η στιγμή που τα δύο πλοία συγκρούονται μέσα στο λιμάνι της Σούδας

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