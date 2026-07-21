Επιχείρηση διάσωσης 13χρονου Ελληνικού Ποιμενικού στην Υπάτη – ΦΩΤΟ

Ήταν δύσκολη, αλλά είχε ευτυχές τέλος. Ο λόγος για την επιχείρηση διάσωσης που πραγματοποιήθηκε από πυροσβέστες στην Αμαλώτα Υπάτης το μεσημέρι της Τρίτης κάτω από συνθήκες καύσωνα, ώστε να σωθεί ένας 13χρονος Ελληνικός Ποιμενικός, ο οποίος είχε απομακρυνθεί από το σπίτι του.

Σύμφωνα με το Lamiareport, στην προσπάθειά του να κινηθεί στην περιοχή, ο ηλικιωμένος σκύλος βρέθηκε παγιδευμένος σε ένα δύσβατο ρέμα, καθώς η αλυσίδα του μπλέχτηκε και τυλίχθηκε σφιχτά γύρω από πυκνά κλαδιά. Κατάκοπος, φοβισμένος και εξαντλημένος, ήταν αδύνατον να απεγκλωβιστεί μόνος του.

Στο σημείο έσπευσαν αμέσως δύο πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αργυροχωρίου, μαζί με τον ιδιοκτήτη του ζώου που αγωνιούσε για την τύχη του.

Οι συνθήκες που συνάντησαν ήταν εξαιρετικά αντίξοες. Εκτός από το δύσβατο του μονοπατιού, οι διασώστες είχαν να αντιμετωπίσουν τις υψηλές θερμοκρασίες λόγω του καύσωνα, αλλά και το μεγάλο μέγεθος του ζώου, καθώς ο ηλικιωμένος ποιμενικός ζυγίζει περίπου 80 κιλά!

Αφού απελευθέρωσαν προσεκτικά την αλυσίδα από τα κλαδιά, οι δύο πυροσβέστες χρειάστηκε να επιστρατεύσουν όλες τους τις δυνάμεις για να σηκώσουν με μια κουβέρτα και να κουβαλήσουν στα χέρια το βαρύ και εξαντλημένο ζώο μέσα από το ρέμα, μεταφέροντάς το με ασφάλεια σε ασφαλές σημείο.

Ο 13χρονος τετράποδος φίλος παραδόθηκε ασφαλής στον συγκινημένο ιδιοκτήτη του, ο οποίος εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τους άνδρες του Π.Κ. Αργυροχωρίου για την άμεση ανταπόκρισή τους και τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν για να τον επιστρέψουν σώο στο σπίτι του.