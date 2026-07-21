Μαίνεται η φωτιά στην Επίδαυρο: Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις – Σχεδόν 90 πυροσβέστες στη μάχη

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Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην Επίδαυρο, στο Αδάμι Αργολίδας συγκεκριμένα. Η φωτιά ξέσπασε στις 12.40 σήμερα Τρίτη σε αγροτοδασική έκταση, με την πυροσβεστική να τίθεται άμεσα σε επιφυλακή.

Αρχικά στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν 60 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Οι δυνάμεις όμως ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην αγροτοδασική #πυρκαγιά στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Επιχειρούν 88 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 8 Α/Φ και 4 Ε/Π, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό τους. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.