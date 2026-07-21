Μαίνεται η φωτιά στην Επίδαυρο: Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις – Σχεδόν 90 πυροσβέστες στη μάχη

Μεγάλη αγροτοδασική πυρκαγιά μαίνεται στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας, στην Επίδαυρο, η οποία ξέσπασε σήμερα Τρίτη στις 12:40. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί σημαντικά, με 88 πυροσβέστες, 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα να επιχειρούν. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μαίνεται η αγροτοδασική πυρκαγιά στο Αδάμι Αργολίδας, με τις εναέριες και επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης να έχουν ενισχυθεί σημαντικά.
  • Πλέον επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.
  • Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα του δήμου Επιδαύρου, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο διερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ενισχύθηκαν οι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στην πυρκαγιά στην Επίδαυρο, στο Αδάμι Αργολίδας συγκεκριμένα. Η φωτιά ξέσπασε στις 12.40 σήμερα Τρίτη σε αγροτοδασική έκταση, με την πυροσβεστική να τίθεται άμεσα σε επιφυλακή.

Αρχικά στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν 60 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος επιχειρούσαν δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Οι δυνάμεις όμως ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 88 πυροσβέστες με 19 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του δήμου Επιδαύρου.

Όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική η περιοχή σήμερα βρίσκεται στην κατηγορία 3, δηλαδή σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αργολίδας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

ΦΩΤΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
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ΦΩΤΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
Φωτό από argolikeseidhseis
ΦΩΤΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ
φωτό από argolikeseidhseis
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