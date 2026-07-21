Φωτιά στην Επίδαυρο

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε στις 12.40 το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) στο Αδάμι Αργολίδας, στην Επίδαυρο θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα

Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ.

Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.