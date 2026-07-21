Φωτιά στην Επίδαυρο

Φωτιά ξέσπασε στις 12.40 το μεσημέρι της Τρίτης (21/7) στο Αδάμι Αργολίδας, στην Επίδαυρο θέτοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική Υπηρεσία.
Η φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση και στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.
Επιχειρούν 4 εναέρια μέσα
Στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς συμμετέχουν 60 πυροσβέστες με 16 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ.
Από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αδάμι Αργολίδας. Κινητοποιήθηκαν 60 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες του δήμου Επιδαύρου.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 21, 2026