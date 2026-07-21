Λάρισα: Αλεπού δάγκωσε 17χρονη σε παραλία

Στην παραλία Αγιοκάμπου στη Λάρισα, έκανε την εμφάνισή της μια αλεπού, η οποία επιτέθηκε σε μια γυναίκα και σε μια 17χρονη.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (18/7) μία γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία του Αγιόκαμπου δέχθηκε επίθεση και δάγκωμα από αλεπού με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η χορήγηση εμβολίου για τη λύσσα.

Την Κυριακή (19/7) ένα ακόμη παρόμοιο περιστατικό αύξησε την ανησυχία τόσο σε παραθεριστές όσο και επισκέπτες της περιοχής. Συγκεκριμένα, 17χρονη κοπέλα δέχθηκε επίθεση από αλεπού η οποία επίσης την δάγκωσε και την έστειλε στο νοσοκομείο για περίθαλψη και νοσηλεία λαμβάνοντας προληπτικά αντιλυσσική αγωγή.