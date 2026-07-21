Λάρισα: Αλεπού δάγκωσε 17χρονη σε παραλία

Μια αλεπού έκανε την εμφάνισή της στην παραλία Αγιοκάμπου της Λάρισας, επιτιθέμενη διαδοχικά σε μία γυναίκα και μία 17χρονη κοπέλα. Και τα δύο θύματα δαγκώθηκαν, διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και έλαβαν προληπτική αντιλυσσική αγωγή.

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Αλεπού
Πηγή: Pexels
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην παραλία Αγιοκάμπου στη Λάρισα, έκανε την εμφάνισή της μια αλεπού, η οποία επιτέθηκε σε μια γυναίκα και σε μια 17χρονη.
  • Το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, μία γυναίκα δέχθηκε επίθεση και δάγκωμα από αλεπού με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για πρώτες βοήθειες και εμβόλιο λύσσας.
  • Την Κυριακή, 17χρονη κοπέλα δέχθηκε επίσης επίθεση από αλεπού, λαμβάνοντας προληπτικά αντιλυσσική αγωγή, γεγονός που αύξησε την ανησυχία στην περιοχή.

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Στην παραλία Αγιοκάμπου στη Λάρισα, έκανε την εμφάνισή της μια αλεπού, η οποία επιτέθηκε σε μια γυναίκα και σε μια 17χρονη.

Όπως αναφέρει το onlarissa.gr, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (18/7) μία γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία του Αγιόκαμπου δέχθηκε επίθεση και δάγκωμα από αλεπού με αποτέλεσμα να διακομισθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και η χορήγηση εμβολίου για τη λύσσα.

Την Κυριακή (19/7) ένα ακόμη παρόμοιο περιστατικό αύξησε την ανησυχία τόσο σε παραθεριστές όσο και επισκέπτες της περιοχής. Συγκεκριμένα, 17χρονη κοπέλα δέχθηκε επίθεση από αλεπού η οποία επίσης την δάγκωσε και την έστειλε στο νοσοκομείο για περίθαλψη και νοσηλεία λαμβάνοντας προληπτικά αντιλυσσική αγωγή.

 

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