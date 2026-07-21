Φρίκη στην Αλαμπάμα: 57χρονος βίασε 10χρονη και την έκρυψε μέσα σε τοίχο υπογείου – «Μία από τις πιο ανατριχιαστικές υποθέσεις»

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Την αυστηρότερη των ποινών επέβαλε η αμερικανική δικαιοσύνη σε έναν 57χρονο άνδρα στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για την απαγωγή, τον βιασμό και τον εγκλεισμό μιας 10χρονης μέσα σε τοίχο υπογείου.

Η καταδίκη και οι κατηγορίες

Ο 57χρονος Τζόνι Τσάντλερ, καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη στις 14 Ιουλίου.

Τον Απρίλιο, σύμφωνα με το περιοδικό People, ο Τσάντλερ είχε κριθεί ένοχος για βιασμό, απαγωγή, σεξουαλική κακοποίηση παιδιού κάτω των 12 ετών, παράνομη κατακράτηση και παρακώλυση κυβερνητικών λειτουργιών.

Η εξαφάνιση και ο εντοπισμός στο υπόγειο

Οι εισαγγελείς ανέφεραν ότι ο Τσάντλερ αποπλάνησε και απήγαγε το κορίτσι, τον πατριό του οποίου γνώριζε.

Η ανήλικη δηλώθηκε ως εξαφανισμένη στις 10 Μαρτίου 2024 και εντοπίστηκε στο σπίτι του Τσάντλερ στο Σμόουκ Ράιζ της Αλαμπάμα δύο ημέρες αργότερα, εξέλιξη που οδήγησε στη σύλληψή του, όπως μετέδωσε το WBRC.



Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ενημέρωσης, το κορίτσι βρέθηκε κατά τη διάρκεια δεύτερης έρευνας στην κατοικία, όταν οι ερευνητές ανακάλυψαν μια τρύπα στον τοίχο του υπογείου.

Μέσα σε εκείνο το στενό πέρασμα, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα λούτρινο ζωάκι και κουβέρτες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι ο Τσάντλερ ομολόγησε την απαγωγή και τον βιασμό του κοριτσιού. Επιπλέον, οι ερευνητές εντόπισαν το DNA του στα ρούχα της 10χρονης, σύμφωνα με το WBRC.

Η εισαγγελέας της κομητείας Μπλούντ, Πάμελα Κέισι, δήλωσε σχετικά με την υπόθεση: «Είναι μία από τις πιο ανατριχιαστικές που έχουμε δει. Ένα 10χρονο παιδί απήχθη και αποκρύφθηκε μέσα σε έναν τοίχο κατοικίας. Ο βαθμός προμελέτης, απόκρυψης και κακοποίησης που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση είναι δύσκολο να κατανοηθεί. Ο Τσάντλερ έχει χάσει τη θέση του σε μια ελεύθερη κοινωνία».