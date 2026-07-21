Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι 2 συλληφθέντες μετά τα επεισόδια στο δικαστικό μέγαρο

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν την Τρίτη (21/7) τα δύο άτομα, που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, επιχείρησε να διασπάσει τον αστυνομικό φραγμό που είχε αναπτυχθεί στο σημείο, ασκώντας σωματική βία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερη ομάδα ατόμων και επιτέθηκαν εκ νέου στους αστυνομικούς.

Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 προσαγωγές. Από αυτές συνελήφθησαν μία 25χρονη και ένας 32χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για διατάραξη κοινής ειρήνης.