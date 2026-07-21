Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι 2 συλληφθέντες μετά τα επεισόδια στο δικαστικό μέγαρο

Συνολικά έγιναν 19 προσαγωγές, δύο από τις οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν μία 25χρονη και ένας 32χρονος

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25χρονος Θεσσαλονίκη
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν την Τρίτη (21/7) τα δύο άτομα που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, τα οποία ξέσπασαν μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα.
  • Ομάδα περίπου 20 ατόμων επιχείρησε να διασπάσει τον αστυνομικό φραγμό ασκώντας σωματική βία, με τις αστυνομικές δυνάμεις να απωθούν τους συγκεντρωμένους που εν συνεχεία επιτέθηκαν εκ νέου στους αστυνομικούς.
  • Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 προσαγωγές, με μία 25χρονη και έναν 32χρονο να συλλαμβάνονται και να κατηγορούνται για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη κοινής ειρήνης.

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Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν την Τρίτη (21/7) τα δύο άτομα, που συνελήφθησαν έπειτα από τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του 25χρονου κατηγορούμενου για τη φονική επίθεση με γκαζάκια στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσε συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις πρωινές ώρες της Δευτέρας, επιχείρησε να διασπάσει τον αστυνομικό φραγμό που είχε αναπτυχθεί στο σημείο, ασκώντας σωματική βία.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι στη συνέχεια ενσωματώθηκαν σε μεγαλύτερη ομάδα ατόμων και επιτέθηκαν εκ νέου στους αστυνομικούς.

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Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 19 προσαγωγές. Από αυτές συνελήφθησαν μία 25χρονη και ένας 32χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, καθώς και για διατάραξη κοινής ειρήνης.

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