Θεσσαλονίκη: Δύο οι συλλήψεις μετά την ένταση στα δικαστήρια

Δύο είναι τελικά οι συλλήψεις μετά την ένταση που προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (20/7) στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, μετά την απόφαση για προσωρινή κράτηση του 25χρονου κατηγορούμενου για την υπόθεση της φονικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα.

Από τους 19 προσαχθέντες, τελικά συνελήφθησαν ένας 32χρονος και μία 25χρονη, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και για διατάραξη κοινής ειρήνης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, «ομάδα περίπου 20 ατόμων που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση αλληλεγγύης από τις πρωινές ώρες, επιχείρησαν να διασπάσουν με τη χρήση σωματικής βίας αστυνομικό φραγμό».

«Οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους, οι οποίοι αφού ενσωματώθηκαν σε πλήθος έτερων συγκεντρωμένων ατόμων στο σημείο, εκδήλωσαν εκ νέου επίθεση σε βάρος των αστυνομικών», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση.