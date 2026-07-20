ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης για να εμφανίσει ως «δικαιωμένη» την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης

Το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ σχολιάζει την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, υποστηρίζοντας ότι αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της «βολικής αντιπολίτευσης» για να εμφανίσει ως «δικαιωμένη» την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΚΚΕ καταγγέλλει ότι ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της «βολικής αντιπολίτευσης» για να εμφανίσει ως «δικαιωμένη» την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει «λευκή επιταγή» για τη συνέχισή της.
  • Το ΚΚΕ σημειώνει ότι αυτό προδιαγράφουν οι προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση και η αντιπαράθεση για τις «κοστολογημένες προτάσεις», αφού οι ανάγκες του λαού λογίζονται ως «κόστος».
  • Το ΚΚΕ τονίζει ότι «μοναδική σταθερή δύναμη είναι το ΚΚΕ» και η ενίσχυσή του «είναι εγγύηση για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής».

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«Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης αξιοποιεί την κατάσταση στα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης, με τα οποία εξάλλου μοιράζεται κοινή στρατηγική, για να εμφανίσει ως “δικαιωμένη” την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και να ζητήσει από τον λαό “λευκή επιταγή” για τη συνέχισή της» σχολιάζει το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ για την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

»Αυτό άλλωστε προδιαγράφουν τόσο οι προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση όσο και η αντιπαράθεσή της με τα άλλα κόμματα για τις “κοστολογημένες προτάσεις”, αφού κοινή συνισταμένη όλων τους είναι να λογίζονται ως “κόστος” οι ανάγκες του λαού προκειμένου να πιάνονται τα ματωμένα πλεονάσματα, να εξασφαλίζεται η τήρηση των δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ και να διαιωνίζεται η φοροασυλία του κεφαλαίου» σημειώνει το ΚΚΕ και καταλήγει: «Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση μοναδική σταθερή δύναμη είναι το ΚΚΕ, που υπερασπίζεται με συνέπεια τα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και η ενίσχυσή του είναι εγγύηση για να δυναμώσει το ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής».

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