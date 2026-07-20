Δουδωνής: Ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να γηπεδοποιήσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος

Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι επιχείρησε να «γηπεδοποιήσει» τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος με «ακραία τοξικό λόγο». Τονίζει ότι η αναθεώρηση απαιτεί υπερπλειοψηφίες στην αναθεωρητική Βουλή και ότι το ΠΑΣΟΚ αντιτίθεται σε κάθε προσπάθεια μονομερούς σύνταξης του Συντάγματος, με τις προτάσεις του κόμματος να αποτελούν βάση συζήτησης.

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Παναγιώτης Δουδωνής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι «με έναν ακραία τοξικό λόγο, σήμερα επιχείρησε να γηπεδοποιήσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος».
  • Ο κ. Δουδωνής υπογραμμίζει πως «η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η ύψιστη διαδικασία» και πως «οτιδήποτε άλλο είναι μια πονηρή προσπάθεια να γράψει κάποιος το Σύνταγμα με το χεράκι του».
  • Καταλήγοντας, σημειώνει ότι οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση, που έχουν ήδη τύχει θετικής υποδοχής, «θα είναι μια βάση συζήτησης» μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές.

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«Ο Πρωθυπουργός με έναν ακραία τοξικό λόγο, σήμερα επιχείρησε να γηπεδοποιήσει τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Θα τον καλούσα να διαβάσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, όσο προσεκτικά τη διάβασαν και οι βουλευτές του ή να καλέσει κάποιον να του την εξηγήσει» τονίζει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτης Δουδωνής.

Όπως υπογραμμίζει ο κ. Δουδωνής, «η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η ύψιστη διαδικασία και οι υπερπλειοψηφίες πρέπει να επιτυγχάνονται στη δεύτερη, την αναθεωρητική Βουλή, στο περιεχόμενο των διατάξεων. Οτιδήποτε άλλο είναι μια πονηρή προσπάθεια να γράψει κάποιος το Σύνταγμα με το χεράκι του για να είναι όσο πιο ασύδοτος γίνεται. Και σε αυτή την προσπάθεια είναι αντίθετο και το ΠΑΣΟΚ και η Βουλή και πάνω απ’ όλα ο ελληνικός λαός θα εκφράσει την αντίθεσή του στις επόμενες εθνικές εκλογές».

Καταλήγοντας, σημειώνει: «Μετά από αυτές, οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, όπως κατατέθηκαν στην προτείνουσα στη Βουλή, θα είναι μια βάση συζήτησης, μια βάση που ήδη έχει τύχει υποδοχής με τα καλύτερα λόγια και από την επιστημονική κοινότητα αλλά και από όλους τους συναδέλφους βουλευτές».

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