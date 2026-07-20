ΗΠΑ: Αρχίζει η δίκη της μητέρας που κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα 3 παιδιά της – «Δεν ήμουν παντρεμένος με ένα τέρας» λέει ο σύζυγος

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Η δίκη της 35χρονης Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία κατηγορείται ότι στραγγάλισε τα τρία μικρά παιδιά της τον Ιανουάριο του 2023 στη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, ξεκινά τη Δευτέρα, με την υπεράσπισή της να υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη λόγω της σοβαρής ψυχικής κατάστασής της.

Η πρώην νοσηλεύτρια έχει δηλώσει αθώα και αντιμετωπίζει τρεις κατηγορίες ανθρωποκτονίας και στραγγαλισμού. Σήμερα νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, καθώς έμεινε παράλυτη μετά την απόπειρα αυτοκτονίας που ακολούθησε τους θανάτους των παιδιών της, αναφέρει το CNN.

Το χρονικό της τραγωδίας

Στις 24 Ιανουαρίου 2023, ο σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, είχε φύγει από το σπίτι της οικογένειας στο Ντάξμπερι για να αγοράσει φαγητό και φάρμακα για την κόρη τους.

Όταν επέστρεψε, βρήκε το σπίτι ασυνήθιστα ήσυχο. Η πόρτα του υπνοδωματίου ήταν κλειδωμένη και, όταν κατάφερε να μπει, αντίκρισε αίματα και ανοιχτό το παράθυρο του δεύτερου ορόφου.

Έξω από το σπίτι βρήκε τη σύζυγό του σοβαρά τραυματισμένη, έχοντας πέσει από το παράθυρο. Εκείνη του είπε ότι είχε προσπαθήσει να αυτοκτονήσει.

Όταν τη ρώτησε πού βρίσκονταν τα παιδιά, εκείνη απάντησε: «Στο υπόγειο».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τα τρία παιδιά, ηλικίας 5 ετών, 3 ετών και 8 μηνών, αναίσθητα. Σύμφωνα με τις αρχές, και τα τρία είχαν στραγγαλιστεί. Μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Η υπεράσπιση επικαλείται ψυχική ασθένεια

Ο συνήγορός της, Κέβιν Ρέντινγκτον, έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι η πελάτισσά του δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη, καθώς βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής ψυχικής διαταραχής.

Όπως έχει αναφέρει, η Κλάνσι αντιμετώπιζε επί μακρόν κατάθλιψη και είχε νοσηλευτεί οικειοθελώς σε ψυχιατρική κλινική λιγότερο από έναν μήνα πριν από τους θανάτους των παιδιών της. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι συνεχείς αλλαγές στη φαρμακευτική αγωγή επιδείνωσαν την ψυχική της κατάσταση.

Κρίσιμα στοιχεία η κλήση στο 911 και οι πραγματογνώμονες

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η ηχογράφηση της κλήσης στο 911, που έκανε ο σύζυγός της όταν επέστρεψε στο σπίτι, αποτελεί σημαντικό στοιχείο που αποδεικνύει προμελέτη και την ψυχική κατάσταση της κατηγορούμενης τη στιγμή του εγκλήματος.

Ο δικαστής αποφάσισε ότι οι ένορκοι θα ακούσουν την κλήση, ενώ θα επισκεφθούν και το πρώην σπίτι της οικογένειας.

Η εισαγγελία αναμένεται επίσης να παρουσιάσει δικούς της ειδικούς, οι οποίοι θα αντικρούσουν τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης περί έλλειψης ποινικής ευθύνης.

Παράλληλες αγωγές κατά των γιατρών

Τον Ιανουάριο του 2026, τόσο η Λίντσεϊ όσο και ο σύζυγός της κατέθεσαν ξεχωριστές αγωγές κατά των γιατρών και των μονάδων που είχαν αναλάβει τη θεραπεία της πριν από την τραγωδία.

Σύμφωνα με την αγωγή, η ψυχική της υγεία επιδεινώθηκε ραγδαία μετά τη γέννηση του τρίτου παιδιού της. Η ίδια υποστηρίζει ότι οι γιατροί δεν διέγνωσαν σωστά την κατάστασή της και τη μετέβαλλαν επανειλημμένα τη φαρμακευτική αγωγή μέσα σε διάστημα τεσσάρων μηνών.

«Δεν ήμουν παντρεμένος με ένα τέρας»

Παρά την τραγωδία, ο Πάτρικ Κλάνσι έχει δηλώσει ότι δεν θεωρεί τη σύζυγό του «τέρας».

«Δεν ήμουν παντρεμένος με ένα τέρας. Ήμουν παντρεμένος με έναν άνθρωπο που αρρώστησε», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2024.

Εάν οι ένορκοι κρίνουν ότι η Κλάνσι δεν μπορεί να θεωρηθεί ποινικά υπεύθυνη για τις πράξεις της, η υπόθεση αναμένεται να οδηγήσει στη διαδικασία ακούσιας νοσηλείας της σε ψυχιατρικό νοσοκομείο αντί της επιβολής ποινής φυλάκισης.