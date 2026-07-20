Reuters: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν πρόταση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξετάζουν πρόταση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται και οι μεσολαβητές επιχειρούν να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Reuters, η πρωτοβουλία προβλέπει την αναστολή των επιθέσεων για δέκα ημέρες, με στόχο να δημιουργηθεί το απαραίτητο περιθώριο για την αναβίωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Η πρόταση κατατίθεται έπειτα από εννέα συνεχόμενες νύχτες ανταλλαγής πυρών, ενώ οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή εντείνονται.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει «ανοιχτή σε μια διπλωματική λύση».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μια νέα διπλωματική προσπάθεια, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.