Reuters: ΗΠΑ και Ιράν εξετάζουν πρόταση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός καθώς κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξετάζουν μια πρόταση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται και οι μεσολαβητές προσπαθούν να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η πρωτοβουλία, που αναφέρεται από το Reuters, στοχεύει στη δημιουργία περιθωρίου για την αναβίωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, έπειτα από εννέα συνεχόμενες νύχτες ανταλλαγής πυρών. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν δηλώνουν ανοιχτοί σε διπλωματική λύση και επιστροφή στις συνομιλίες, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

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Διεθνή Νέα

Διαφημιστική πινακίδα με την εικόνα του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη, στις 13 Ιουλίου 2026. (Majid Asgaripour/West Asia News Agency μέσω Reuters)
Διαφημιστική πινακίδα με την εικόνα του εκλιπόντος Ανώτατου Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη, στις 13 Ιουλίου 2026. (Majid Asgaripour/West Asia News Agency μέσω Reuters)
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξετάζουν πρόταση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται.
  • Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, η πρωτοβουλία προβλέπει την αναστολή των επιθέσεων για δέκα ημέρες, με στόχο την αναβίωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.
  • Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει «ανοιχτή σε μια διπλωματική λύση», ενώ και η Τεχεράνη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής στις διαπραγματεύσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν εξετάζουν πρόταση για 10ήμερη κατάπαυση του πυρός, καθώς οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώνονται και οι μεσολαβητές επιχειρούν να επαναφέρουν τις δύο πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με ανώτερο Ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το Reuters, η πρωτοβουλία προβλέπει την αναστολή των επιθέσεων για δέκα ημέρες, με στόχο να δημιουργηθεί το απαραίτητο περιθώριο για την αναβίωση του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον.

Η πρόταση κατατίθεται έπειτα από εννέα συνεχόμενες νύχτες ανταλλαγής πυρών, ενώ οι ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση στην περιοχή εντείνονται.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής στις συνομιλίες

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει «ανοιχτή σε μια διπλωματική λύση».

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για μια νέα διπλωματική προσπάθεια, εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

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