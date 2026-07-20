Άγρια συμπλοκή ανηλίκων στον Πλαταμώνα – Eπίθεση με μαχαίρι δέχθηκε 16χρονος, η έκκληση του πατέρα του για μάρτυρες

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Άγρια συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων, με έναν 16χρονο τραυματία από μαχαιριές, συνέβη αργά το βράδυ του Σαββάτου, στον Πλαταμώνα, προκαλώντας πανικό σε όσους ήταν αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανήλικοι συνεπλάκησαν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας ξύλινα καδρόνια ακόμη και καρέκλες από παρακείμενα καταστήματα.

Αποτέλεσμα ήταν ένας 16χρονος να δεχτεί επίθεση με μαχαίρι και να τραυματιστεί στον μηρό. Ο ανήλικος διακομίστηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Λιτοχώρου για την παροχή των πρώτων βοηθειών και στη συνέχεια, λόγω της σοβαρότητας του τραύματός του, κρίθηκε απαραίτητη η άμεση διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης για περαιτέρω νοσηλεία. Ευτυχώς, ο 16χρονος βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Όπως μετέδωσε ο odelalis.gr, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές απόλυτου χάους, καθώς οι νεαροί άρχισαν ξαφνικά να συμπλέκονται με ιδιαίτερη αγριότητα.

Οι ψυχραιμότεροι προσπάθησαν αρχικά να παρέμβουν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Ωστόσο, η ένταση εκτονώθηκε μόνο όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί του ΑΤ Δίου Ολύμπου. Οι αρχές διεξάγουν τώρα έρευνα για τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή την συμπλοκή, αλλά και για την ταυτοποίηση όλων των εμπλεκόμενων.

Η έκκληση του πατέρα του 16χρονου

Ο πατέρας του παιδιού, γνωστός Λαρισαίος καλλιτέχνης, έκανε μία ανάρτηση στο facebook λίγες ώρες μετά την επίθεση, κάνοντας έκκληση για μάρτυρες.

«Ο γιος μου, δέχτηκε μια απρόκλητη και εκ των ουκ άνευ επίθεση από συνομήλικό του με μαχαίρι, ο οποίος κατάφερε τρεις μαχαιριές στον μηρό, χτυπώντας ύπουλα από πίσω, η μία μόλις ένα εκατοστό από την κεντρική αρτηρία. Καταλαβαίνετε όλοι τι θα συνέβαινε αν το χτύπημα ήταν λίγο παραδίπλα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο γιος μου και η παρέα του έτυχε να περνάνε από το λάθος σημείο την λάθος στιγμή. Συμμορίες ανηλίκων είχαν στήσει ένα σκηνικό θανάτου, οπλισμένοι με ξύλα, αλυσίδες, μαχαίρια.

Ο γιος μου και η παρέα του, έτυχε να περνάνε σύμφωνα με επιβεβαιωμένες μαρτυρίες από το συγκεκριμένο σημείο στον Πλαταμώνα, (στο ύψος του καφέ Franklin στον κεντρικό δρόμο), επιστρέφοντας από διασκέδαση και κατευθυνόμενοι στο σπίτι. Δεν είχε καμία εμπλοκή στο περιστατικό. Ούτε αυτός, ούτε η παρέα του.

Η βία όμως είναι τυφλή. Πάνω στην αναμπουμπούλα, τα θρασύδειλα τομάρια θέλοντας να αφήσουν οπωσδήποτε θύμα πίσω τους, χτύπησαν τυφλά. Όποιον βρήκαν μπροστά τους στην προσπάθεια τους να διαφύγουν.

Ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα. Η Αστυνομία μας έχει διαβεβαιώσει ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για την ταυτοποίηση του δράστη.

Κάνω δημόσια έκκληση. Αν κάποιος ήταν μάρτυρας στο περιστατικό, αν γνωρίζει ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ, είτε να το καταθέσει στην Αστυνομία, είτε να με ενημερώσει με προσωπικό μήνυμα.

Κάτι τέτοιο δεν γίνεται να περάσει ατιμώρητο.

Το παιδί είναι καλά, δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο ΕΥΤΥΧΩΣ και είμαστε ευγνώμονες για αυτό.

Αύριο όμως μπορεί να είναι το δικό σου παιδί. Και η κατάληξη να μην είναι η ίδια.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΜΕ ΧΤΕΣ με την βία, ειδικά μεταξύ ανηλίκων.

Είναι ευθύνη όλων μας. Προσωπικά, δεν θα το αφήσω να περάσει έτσι.

Κάθε μαρτυρία, κάθε βοήθεια, είναι ευπρόσδεκτη.

Σας ευχαριστώ».