Ryanair: «Το παράθυρο του αεροσκάφους έσπασε από ξένο αντικείμενο» – Τι δείχνουν τα αρχικά ευρήματα της έρευνας

Τα αρχικά ευρήματα της έρευνας για το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο αεροσκάφους της Ryanair αποδίδουν τη ζημιά σε «ξένο αντικείμενο», σύμφωνα με τον επικεφαλής της εταιρείας, Μάικλ Ο'Λίρι. Το ατύχημα, που σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου κατά την απογείωση από τη Θεσσαλονίκη, οδήγησε σε απώλεια πίεσης και αναγκαστική προσγείωση, χωρίς να σχετίζεται με την ηλικία ή τη συντήρηση του Boeing 737.

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Ryanair, Θεσσαλονίκη, πτήση, σπασμένο παράθυρο
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε «ζημιά από ξένο αντικείμενο» αποδίδονται τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο αεροσκάφους της Ryanair.
  • Ο Μάικλ Ο’Λίρι ξεκαθάρισε πως το ατύχημα δεν σχετίζεται με την ηλικία του Boeing 737 ούτε με κάποια αμέλεια στη συντήρησή του.
  • Το Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών ερευνά το περιστατικό, καθώς η επιβεβαίωση ζημιάς από ξένο αντικείμενο θα μπορούσε να μειώσει τις ευθύνες Boeing και Ryanair.

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Σε «ζημιά από ξένο αντικείμενο» αποδίδονται τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για το περιστατικό με το σπασμένο παράθυρο αεροσκάφους, κατά το οποίο επιβάτης κινδύνεψε να βρεθεί στο κενό, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο επικεφαλής της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι.

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Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως το ατύχημα δεν σχετίζεται με την ηλικία του Boeing 737 ούτε με κάποια αμέλεια στη συντήρησή του.

Το χρονικό του περιστατικού στη Θεσσαλονίκη

Το Αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των Μεταφορών ερευνά το περιστατικό που σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, κατά το οποίο ένα κομμάτι από τον κινητήρα αποκόπηκε από το αεροσκάφος και έσπασε παράθυρό του λίγο μετά την απογείωσή του από τη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα με βίντεο και την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA).

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Το αεροσκάφος, το οποίο κατευθυνόταν στη Γερμανία, έχασε πίεση και πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση.

Η τοποθέτηση του Μάικλ Ο’Λίρι και η συντήρηση

«Οι αρχικές ενδείξεις υποδηλώνουν ότι φαίνεται να πρόκειται για ζημιά από ξένο σώμα στον κινητήρα κατά την απογείωση στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα», είπε ο Ο’Λίρι στους αναλυτές μετά τα αποτελέσματα του δευτέρου τριμήνου που ανακοίνωσε η Ryanair.

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Ο Ο’Λίρι δήλωσε ότι το αεροσκάφος ήταν 18 ετών και ο κινητήρας του είχε υποβληθεί σε πλήρη συντήρηση και γενική επισκευή τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε περίπου 28 ημέρες θα εκδοθεί ένα προσχέδιο έκθεσης για το περιστατικό, ακολουθούμενο από μια πιο λεπτομερή έκθεση.

Επανεξέταση μέτρων

Το συμβάν, το οποίο θυμίζει δύο πτήσεις με Boeing 737 NG της Southwest Airlines το 2016 και το 2018, οδήγησε σε επανεξέταση των μέτρων που λαμβάνονται μετά αυτά τα περιστατικά, δήλωσε ο διοικητής της FAA Μπράιαν Μπέντφορντ στο Reuters την περασμένη εβδομάδα.

Η επιβεβαίωση ότι η ζημιά προκλήθηκε από ξένο αντικείμενο θα μπορούσε να μειώσει τις ευθύνες της Boeing και της Ryanair για το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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