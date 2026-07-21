Σαν σήμερα 21 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 356 π.Χ.: Ο νεαρός Ηρόστρατος πυρπολεί τον Ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ένα από τα επτά θαύματα του κόσμου.
- 1904: Ολοκληρώνεται ο Υπερσιβηρικός Σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και φτάνει μέχρι το Βλαδιβοστόκ στον Ειρηνικό Ωκεανό. Έχει μήκος 4.607 μίλια.
- 1925: Ο καθηγητής βιολογίας Τζον Σκόουπς καταδικάζεται σε πρόστιμο 100 δολαρίων, επειδή διδάσκει στους μαθητές του σε Λύκειο της πόλης Ντέιτον του Τενεσί τη Θεωρία της Εξέλιξης του Κάρολου Δαρβίνου.
- 1928: Ο μποξέρ Τζιν Τούνεϊ αποσύρεται αήττητος από τα ριγκ, σε ηλικία 30 χρόνων.
- 1950: Η Βουλή παραπέμπει στο Ειδικό Δικαστήριο (Υπουργοδικείο) τον τέως υπουργό Μεταφορών Πάνο Χατζηπάνο με την κατηγορία της απιστίας κατά του Δημοσίου σχετικά με σκάνδαλο μεταφοράς των καυσίμων. Στις 15 Φεβρουαρίου 1951 θα καταδικασθεί σε δύο μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.
- 1965: Μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης των «Αποστατών» αντιμετωπίζεται από την αστυνομία με δακρυγόνα και γκλομπς. Νεκρός πέφτει ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλας στη συμβολή των οδών Σταδίου και Εδουάρδου Λο.
- 1969: Ο αστροναύτης Νηλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά στη Σελήνη.
- 1969: Στο Πενταμελές Εφετείο Αθηνών ξεκινά η δίκη των δύο Γερμανών φονιάδων Χέρμαν Ντουφτ – Χανς Μπασενάουερ.
- 1972: Ματωμένη Παρασκευή: 9 άνθρωποι χάνουν την ζωή τους στο Μπέλφαστ (Βόρεια Ιρλανδία) ύστερα από βομβιστική επίθεση του Προσωρινού IRA.
- 1974: Πραγματοποιείται η μυστική επιχείρηση Νίκη, με σκοπό την αερομεταφορά καταδρομέων από τη Σούδα Χανίων προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας.
- 1974: Διενεργείται προπαρασκευασμένη επιχείρηση διείσδυσης-επίθεσης των Ελληνοκυπρίων Καταδρομών στο στρατόπεδο των Τούρκων Αλεξιπτωτιστών στο βουνό Κοτζά Καγιά στα μετόπισθεν του εχθρού (Μάχη του Κοτζά Καγιά).
- 2007: Η αγγλική έκδοση του Χάρι Πότερ με τίτλο Harry Potter and the Deathly Hallows κυκλοφορεί σε όλον τον κόσμο.
Γεννήσεις
- 1816: Πάουλ Γιούλιους Φον Ρόιτερ, (Ίσραελ Μπιρ Γιοσαφάτ το πραγματικό όνομά του), Γερμανός δημοσιογράφος και επιχειρηματίας, ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων «Ρόιτερς» (Reuters). (Θαν. 25/2/1899)
- 1899: Έρνεστ Χέμινγουεϊ, Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας. Βραβεύτηκε με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1954. (Θαν. 2/7/1961)
- 1911: Μάρσαλ ΜακΛιούαν, Καναδός παιδαγωγός και κοινωνιολόγος, ένας από τους πρώτους που αντελήφθη τις καθοριστικές επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και στη διαμόρφωση της σύγχρονης κοινωνίας ευρύτερα. Στα έργα του επεσήμανε την επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διαμόρφωση του σύγχρονου ανθρώπου («Το μέσο είναι το μήνυμα»). (Θαν. 31/12/1980)
Θάνατοι
- 1928: Κώστας Καρυωτάκης, Έλληνας ποιητής. (Γεν. 30/10/1896)
- 1965: Σωτήρης Πέτρουλας, Έλληνας φοιτητής και στέλεχος της Νεολαίας Λαμπράκη. Σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια φοιτητικής διαδήλωσης κατά της Αποστασίας στην Αθήνα. (Γεν. 1942)
- 1974: Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. (Γεν. 7/8/1934)
- 2018: Σταύρος Τσακυράκης, Έλληνας νομικός