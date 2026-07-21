Σαν σήμερα 21 Ιουλίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Στις 21 Ιουλίου σημειώθηκαν σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο, όπως η πρώτη προσελήνωση του ανθρώπου, η δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα, η Επιχείρηση Νίκη στην Κύπρο και η κυκλοφορία του τελευταίου βιβλίου της σειράς «Χάρι Πότερ». Την ίδια ημέρα γεννήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ και ο Μάρσαλ ΜακΛιούαν, ενώ έφυγαν από τη ζωή ο Κώστας Καρυωτάκης και ο Σταύρος Τσακυράκης.