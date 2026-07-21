Ιράν: Το IRIB μετέδωσε επίθεση και ακινητοποίηση ελληνικού τάνκερ

Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν ανέφερε ότι οι ιρανικές Αρχές επιτέθηκαν σε ελληνικό τάνκερ και το ακινητοποίησαν σε θαλάσσια περιοχή νότια της χώρας. Το περιστατικό καταγράφεται μετά τις επιθέσεις σε πετρελαιοφόρο με σημαία Κουβέιτ και στο ελληνόκτητο KAVOMELEAS.

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Διεθνή Νέα

Πλοία στα Στενά του Ορμούζ
Πλοία στα Στενά του Ορμούζ - πηγή: Amirhosein Khorgooi/ISNA/Wana News Agency/Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, IRIB, μετέδωσε ότι οι ιρανικές Αρχές επιτέθηκαν σε ελληνικό τάνκερ σε θαλάσσια περιοχή νότια της χώρας και το ακινητοποίησαν.
  • Το περιστατικό ακολουθεί δύο προηγούμενες επιθέσεις: μία σε πετρελαιοφόρο με σημαία Κουβέιτ τη Δευτέρα και μία στο ελληνικής ιδιοκτησίας τάνκερ KAVOMELEAS την Κυριακή.
  • Τα διαδοχικά αυτά περιστατικά καταγράφονται σε μια θαλάσσια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών μεταφορών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Ιράν, IRIB, μετέδωσε την Τρίτη ότι οι ιρανικές Αρχές επιτέθηκαν σε ελληνικό τάνκερ σε θαλάσσια περιοχή νότια της χώρας και το ακινητοποίησαν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πρόκειται για το δεύτερο ανάλογο περιστατικό που σημειώθηκε τη Δευτέρα. Νωρίτερα, ένα πετρελαιοφόρο με σημαία Κουβέιτ είχε δεχθεί επίθεση κοντά στις ακτές του Ομάν, στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ.

Η επίθεση στο KAVOMELEAS

Είχε προηγηθεί, την Κυριακή, παρόμοια επίθεση στο τάνκερ KAVOMELEAS, το οποίο είναι ελληνικής ιδιοκτησίας και φέρει σημαία Μάλτας.

Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκαν μέλη του πληρώματος, στο οποίο δεν περιλαμβάνονται Έλληνες ναυτικοί. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το πλοίο μετά την επίθεση.

Τα διαδοχικά περιστατικά καταγράφονται σε μια θαλάσσια περιοχή ιδιαίτερης στρατηγικής σημασίας, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται σημαντικό μέρος των παγκόσμιων ενεργειακών μεταφορών.

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