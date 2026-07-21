Σπίτι-κολαστήριο στην Οκλαχόμα: 11χρονη γέννησε στο πάτωμα το παιδί του πατριού της – Ισόβια στη μητέρα που επέτρεπε τον εφιάλτη

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Πίσω από τις κλειστές πόρτες του σπιτιού μιας οικογένειας στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ εκτυλισσόταν για μήνες ένας εφιάλτης, σε ένα περιβάλλον απόλυτης φρίκης και εγκατάλειψης.

Εκεί, μια 11χρονη εξαναγκάστηκε όχι μόνο να υπομένει τη σεξουαλική κακοποίηση από τον πατριό της με την ανοχή της ίδιας της της μητέρας, αλλά και να φέρει στον κόσμο το παιδί του ολομόναχη πάνω στο πάτωμα, χωρίς την παραμικρή ιατρική ή προγεννητική φροντίδα.

Η ετυμηγορία και οι προτεινόμενες ποινές

Σώμα σώμα ένορκων στην Οκλαχόμα έκρινε ένοχη τη μητέρα, Τσέρι Γουόκερ, την Παρασκευή 17 Ιουλίου, για μία κατηγορία διευκόλυνσης σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού και έξι κατηγορίες παιδικής αμέλειας, έπεια από δίκη στην κομητεία Μασκόγκι, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στη γνώση του περιοδικού People.

Οι ένορκοι πρότειναν ποινή ισόβιας κάθειρξης για κάθε μία από τις κατηγορίες. Η Γουόκερ θα καταδικαστεί και τυπικά από το δικαστήριο σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η ετυμηγορία εκδόθηκε έπειτα από τέσσερις ημέρες καταθέσεων από διασώστες, αστυνομικούς, ιατρικό προσωπικό, υπαλλήλους της Υπηρεσίας Ανθρωπίνων Υπηρεσιών (DHS), μέλη της εκκλησίας και συγγενείς.

Η έρευνα οδήγησε επίσης στην απαγγελία κατηγοριών σε βάρος της γιαγιάς του θύματος, Μισέλ Τζάστους. Η ίδια δήλωσε αθώα στην κατηγορία της παιδικής αμέλειας και αναμένεται να δικαστεί στις 23 Ιουλίου, σύμφωνα με το KJRH.

Τελικά, οι ένορκοι την έκριναν ένοχη.

Το χρονικό της φρίκης

Οι κατηγορίες προέκυψαν από έρευνα που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν οι αρχές ενημερώθηκαν ότι ένα 11χρονο κορίτσι είχε γεννήσει ένα μωρό μέσα στο σπίτι της οικογένειας στο Μασκόγκι της Οκλαχόμα, χωρίς προγεννητική φροντίδα ή ιατρική υποστήριξη.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι η Γουόκερ γνώριζε πως ο σύζυγός της, Ντάστιν Γουόκερ, κακοποιούσε σεξουαλικά την 11χρονη κόρη της και απέτυχε να την προστατεύσει, σύμφωνα με το KJRH.

Εξετάσεις DNA επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι ο Ντάστιν ήταν ο πατέρας του βρέφους, όπως μετέδωσε το KTUL.

Η καταδίκη του πατριού

Ο Γουόκερ ομολόγησε την ενοχή του στις 26 Μαρτίου για μία κατηγορία σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού κάτω των 12 ετών και έξι κατηγορίες παιδικής αμέλειας.

Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για τη σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και σε διαδοχικές ποινές φυλάκισης για τις καταδίκες που αφορούσαν την παιδική αμέλεια, σύμφωνα με το News On 6.

Η βοηθός Εισαγγελέα, Τζάνετ Χάτσον, αναφέρθηκε στο ανεπανόρθωτο τραύμα που υπέστη το παιδί ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, λέγοντας: «Aυτό το παιδί είναι τραυματισμένο. Έχει περάσει μια φρικτή δοκιμασία. Όχι μόνο την άφησε κάποιος έγκυο, αλλά γέννησε στο σπίτι χωρίς ιατρική βοήθεια, και αυτό θα είναι η ζωή της για το υπόλοιπο της ζωής της».