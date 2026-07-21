Χαμενεΐ μέσω Πεζεσκιάν: Τέλος στο καθεστώς «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη» – Το επίπεδο επικοινωνίας με τον Ανώτατο Ηγέτη «αυξάνεται μέρα με τη μέρα»

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι το επίπεδο επικοινωνίας του με τον ανώτατο ηγέτη, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αυξάνεται και ότι ο Χαμενεΐ εξέφρασε την ανάγκη να τερματιστεί η κατάσταση «ούτε πόλεμος ούτε ειρήνη» στην οποία βρίσκεται η χώρα. Παράλληλα, ο Πεζεσκιάν κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους στο Μνημόνιο Συναντίληψης.

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Διεθνή Νέα

Πηγή: ANI
Πηγή: ANI
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε πως το επίπεδο «επικοινωνίας» με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, «αυξάνεται μέρα με τη μέρα» και αποκάλυψε την ανάγκη να τερματιστεί η κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης» στην οποία βρίσκεται το Ιράν.
  • Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά το αεροπορικό χτύπημα που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, τον Αλί Χαμενεΐ, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια του.
  • Ο Πρόεδρος του Ιράν δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους στο Μνημόνιο Συναντίληψης, καθώς τα επιτεύγματα της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις «ξεπέρασαν κάθε προσδοκία».

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Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε βίντεο που αναρτήθηκε σήμερα από το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της χώρας, δήλωσε πως το επίπεδο «επικοινωνίας» με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ, «αυξάνεται μέρα με τη μέρα».

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Παράλληλα, σύμφωνα με το Al Jazeera, ο Πεζεσκιάν αποκάλυψε ότι ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ του εξέφρασε, σε ιδιωτικές συναντήσεις που είχαν, την ανάγκη να τερματιστεί η κατάσταση «ούτε πολέμου ούτε ειρήνης» στην οποία βρίσκεται το Ιράν.


Όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά το αεροπορικό χτύπημα που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του, τον Αλί Χαμενεΐ, στην αρχή του πολέμου στο Ιράν.

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Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν έχει υποστεί σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και τα πόδια του κατά την επίθεση, δήλωσαν τον Απρίλιο στο Reuters τρεις άνθρωποι του στενού του κύκλου.

«Οι ΗΠΑ παραβίασαν τη συμφωνία»

Ο Πρόεδρος του Ιράν δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ παραβίασαν τις δεσμεύσεις τους στο Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU), αμέσως μόλις τα επιτεύγματα της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις «ξεπέρασαν κάθε προσδοκία».

«Σε αυτές τις διαπραγματεύσεις προχωρήσαμε βήμα προς βήμα, με βασική μας θέση το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ για τις εξαγωγές πετρελαίου και άλλα ζωτικά ζητήματα, όμως η άλλη πλευρά παραβίασε [τη συμφωνία]», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πεζεσκιάν, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή για την Εθνική Ημέρα Βιομηχανίας και Μεταλλείων.

«Τα επιτεύγματα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς αυτή την κατεύθυνση ξεπέρασαν κατά πολύ τις προσδοκίες και καταφέραμε να διαχειριστούμε αποτελεσματικά διάφορα ζητήματα μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα», πρόσθεσε ο Πεζεσκιάν.

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