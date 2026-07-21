Μέση Ανατολή: Πόλεμος «πλήρους κλίμακας» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Oι αμερικανικές απώλειες αυξάνονται και οι Χούθι ανοίγουν νέο μέτωπο

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Σε μια επικίνδυνη κλιμάκωση χωρίς τέλος διολισθαίνει η Μέση Ανατολή, καθώς η 10η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών βομβαρδισμών απέτυχε να κάμψει τον έλεγχο της Τεχεράνης στα Στενά του Ορμούζ, την ώρα που το Ιράν επιτέθηκε σε δεξαμενόπλοιο και οι Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας.

Νέος γύρος αεροπορικών επιδρομών και απώλειες των ΗΠΑ

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή του 10ου διαδοχικού κύματος επιθέσεων κατά του Ιράν, με στόχο να αναγκάσει την Τεχεράνη να ανοίξει εκ νέου το στρατηγικό πέρασμα.

Σύμφωνα με τη Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν «στρατιωτικά κέντρα διοίκησης, εγκαταστάσεις αεράμυνας και παράκτιας επιτήρησης, ναυτικές δυνατότητες, χώρους εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών».



Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκρήξεις γύρω από την Ταμπρίζ -όπου πιστεύεται ότι βρίσκονται υπόγειες πυραυλικές βάσεις- καθώς και στο Μπουσέχρ, την έδρα του μοναδικού πυρηνικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.

Η κλιμάκωση αυτή αποτυπώνεται στο βαρύ τίμημα για τις αμερικανικές δυνάμεις:

17 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου. 4 στρατιώτες σκοτώθηκαν πρόσφατα : Το Πεντάγωνο ταυτοποίησε δύο νεκρούς από την ιρανική επίθεση της Παρασκευής σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, αναφέροντας παράλληλα τον εντοπισμό αγνώστων αμφισβητούμενων λειψάνων που ενδέχεται να ανήκουν σε τρίτο αγνοούμενο στρατιώτη. Ένας τέταρτος σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια «ελεγχόμενης πυροδότησης πυρομαχικών από ιρανικό drone».

: Το Πεντάγωνο ταυτοποίησε δύο νεκρούς από την ιρανική επίθεση της Παρασκευής σε αμερικανική βάση στην Ιορδανία, αναφέροντας παράλληλα τον εντοπισμό αγνώστων αμφισβητούμενων λειψάνων που ενδέχεται να ανήκουν σε τρίτο αγνοούμενο στρατιώτη. Ένας τέταρτος σκοτώθηκε στο βόρειο Ιράκ κατά τη διάρκεια «ελεγχόμενης πυροδότησης πυρομαχικών από ιρανικό drone». Σχεδόν 100 τραυματίες: Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, διέψευσε δημοσίευμα των New York Times περί απόκρυψης στοιχείων, δηλώνοντας στο X ότι το 96% των τραυματιών έχει ήδη επιστρέψει στην υπηρεσία και πως «Η συντριπτική πλειονότητα των τραυματισμών που καταγράφηκαν ήταν ελαφρές κακώσεις».

While nearly 100 service members were deemed to have some degree of injury since July 7, 2026, 96% have returned duty. They are determined to get back in the fight. The vast majority of injuries experienced were minor concussions. Further updates will be posted on the Defense… https://t.co/mWczpvwGSQ — Sean Parnell (@SeanParnellASW) July 20, 2026



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προγραμματίζει να παραστεί στη στρατιωτική βάση Ντόβερ για την υποδοχή των σορών, ενώ μέσω του Truth Social διεμήνυσε: «Κάθε φορά που το Ιράν σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη, θα πληρώνει για αυτό τον φόνο στο πολλαπλάσιο! Αυτή η οδηγία διαβιβάστηκε στον υπουργό Πολέμου, Πιτ Χέγκσεθ, στον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Ντάνιελ Κέιν, και σε κάθε ηγέτη του Στρατού».



Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας του Ιράν ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι 50 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 500 έχουν τραυματιστεί στον τρέχοντα γύρο των εχθροπραξιών.

Ιρανικές επιθέσεις στον Κόλπο και «ολοκληρωτικός πόλεμος»

Νωρίς το πρωί της Τρίτης, ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ, αναγκάζοντας το πλήρωμά του να το εγκαταλείψει.

Παράλληλα, η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις στο Μπαχρέιν, όπου εδρεύει ο 5ος Στόλος των ΗΠΑ, προκαλώντας ζημιές στα συστήματα εναέριας κυκλοφορίας χωρίς να επηρεαστούν οι πτήσεις, καθώς και στο Κουβέιτ.

Ο ιρανικός στρατός υποστήριξε ότι έπληξε τρεις αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ με drones καμικάζι (Camp Arifjan, Camp Al-Adiri και τη βάση Ahmed Al-Jaber), ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανέλαβαν την ευθύνη για επιθέσεις στις βάσεις Ahmed Al-Jaber και Ali Al-Salem.

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα βρίσκεται σε «πόλεμο πλήρους κλίμακας».

Νέο μέτωπο από τους Χούθι

Σε μια εξέλιξη που απειλεί να διευρύνει την κρίση, οι προσκείμενοι στο Ιράν Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος της Σαουδικής Αραβίας.

Στην ανακοίνωσή τους έκαναν λόγο για «ναυτικό εμπάργκο κατά του εγκληματία Σαουδάραβα εχθρού, βάσει της εξίσωσης “οφθαλμόν αντί οφθαλμού”, με άμεση ισχύ ως απάντηση στην άδικη και καταπιεστική πολιορκία που επιβλήθηκε στην Υεμένη».

Στη Σαναά, υποστηρικτές των Χούθι διαδήλωσαν υπέρ της απόφασης, με έναν εξ αυτών να δηλώνει στο Reuters: «Η απόφαση είναι σοφή ως απάντηση στη σαουδαραβική επιθετικότητα και τον αποκλεισμό της. Μας έχουν αποκλείσει για 12 χρόνια. Έτσι τους λέμε: αποκλεισμός για αποκλεισμό, αεροδρόμια για αεροδρόμια και λιμάνια για λιμάνια».

Η Σαουδική Αραβία απάντησε ότι θα αντιμετωπίσει τον αποκλεισμό με τη χρήση βίας, ξεκινώντας μέτρα προστασίας για τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Μια πλήρης διακοπή της ναυσιπλοΐας εκεί θα αφαιρούσε επιπλέον 7% από την παγκόσμια προμήθεια πετρελαίου, προστιθέμενη στη μείωση 10% που έχει ήδη προκαλέσει ο πόλεμος στον Περσικό Κόλπο.

Πρόταση εκεχειρίας 10 ημερών

Παρά την κλιμάκωση, παραμένουν ενεργοί οι διπλωματικοί δίαυλοι. Ιρανός αξιωματούχος αποκάλυψε στο Reuters ότι διαμεσολαβητές παρουσίασαν στην Τεχεράνη πρόταση για εκεχειρία 10 ημερών προκειμένου να διασωθεί το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU).

Σύμφωνα με το Axios, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς να αποκλείει μια ευρεία κοινή στρατιωτική εκστρατεία με το Ισραήλ σε περίπτωση αποτυχίας.

Παράλληλα, το Πακιστάν ενέτεινε τις προσπάθειες, με τον Ιρανό υπουργό Εσωτερικών Εσκαντάρ Μομενί, να πραγματοποιεί συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, ο υπουργός Ενέργειας, Κρις Ράιτ, υπεραμύνθηκε της στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ σημειώνοντας ότι η αμερικανική αποστολή έχει πλέον μετατοπιστεί στη διασφάλιση της διέλευσης των πετρελαϊκών φορτίων.