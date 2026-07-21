Axios: Πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός – Ο Τραμπ εξετάζει και το σενάριο γενικευμένου πολέμου

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Νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν προωθούν περιφερειακοί μεσολαβητές, σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης και να επαναφέρουν τις εξελίξεις στη διπλωματική οδό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς να έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ, σε περίπτωση που οι διπλωματικές πρωτοβουλίες δεν αποδώσουν.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι εκτιμούν, σύμφωνα με το αμερικανικό μέσο, ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγηθεί σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε μια ευρύτερη πολεμική σύγκρουση.

Η πρόταση για τη δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός

Δύο περιφερειακές πηγές ανέφεραν στο Axios ότι το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι μεσολαβητές έχουν υποβάλει στις ΗΠΑ και το Ιράν πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση των εχθροπραξιών.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην προσωρινή διακοπή των στρατιωτικών επιχειρήσεων, στην αποκατάσταση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στη δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει από το Ισραήλ να αποφύγει ενέργειες που θα μπορούσαν να περιορίσουν ή να ακυρώσουν τα περιθώρια για μια διπλωματική λύση.

Συνεχίζονται οι στρατιωτικές προετοιμασίες

Την ίδια στιγμή, η Ουάσινγκτον προετοιμάζεται και για το ενδεχόμενο αποτυχίας των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το Axios, οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη στρατιωτική παρουσία τους στην περιοχή, μεταφέροντας δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη και αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται, επίσης, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής και προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο επέκτασης των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο η ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ

Βασικό σκέλος της πρότασης αποτελεί η πλήρης επαναλειτουργία των δύο κύριων ναυτιλιακών διαδρόμων στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία συνιστούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως.

Κατά τη διάρκεια της προτεινόμενης δεκαήμερης εκεχειρίας προβλέπεται η διεξαγωγή συνομιλιών για τη σύναψη μόνιμης συμφωνίας, η οποία θα ρυθμίζει τη διέλευση των εμπορικών πλοίων από την περιοχή.

Οι μεσολαβητές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, την επιβολή εύλογων τελών για την παροχή υπηρεσιών ασφάλειας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Μία ακόμη πρόταση προβλέπει τη δημιουργία κοινού διεθνούς ταμείου υπό τη διαχείριση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

Ποιοι συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση

Στη διαμεσολαβητική προσπάθεια συμμετέχουν, σύμφωνα με το Axios, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ Θάνι, ο απεσταλμένος του Κατάρ, Άλι αλ-Θαουάντι, ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, ο υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Μπαντρ Αμπντελάτι, και ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ αλ-Μπουσάιντι.

Μέχρι στιγμής, ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ιράν έχουν αποδεχθεί επισήμως την πρόταση.

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι ο πρόεδρος Τραμπ παραμένει προσηλωμένος στην άσκηση πίεσης προς την Τεχεράνη και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν μέχρι να ληφθεί διαφορετική πολιτική απόφαση.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, επιβεβαίωσε ότι έχουν διαβιβαστεί προτάσεις μέσω των μεσολαβητών, χωρίς να αποκαλύψει το περιεχόμενό τους. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις θα συνεχίσουν να απαντούν στις αμερικανικές επιθέσεις.

Οι επόμενες ημέρες θεωρούνται καθοριστικές για την πορεία της κρίσης, καθώς οι εμπλεκόμενες πλευρές διατηρούν ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο της διπλωματικής αποκλιμάκωσης όσο και εκείνο της περαιτέρω στρατιωτικής κλιμάκωσης.