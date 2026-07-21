Σέρρες: Απάτη σε βάρος 40χρονης – Της άρπαξαν 22.000 ευρώ και κοσμήματα

Μια 40χρονη γυναίκα, υπήκοος Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες, έπεσε θύμα απάτης το μεσημέρι της Δευτέρας, χάνοντας 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ. Άγνωστος την τηλεφώνησε προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, ισχυριζόμενος διαρροή ρεύματος με κίνδυνο πυρκαγιάς στο διαμέρισμά της, και την έπεισε να αφήσει τα τιμαλφή στην είσοδο της πολυκατοικίας της, όπου και τα παρέλαβε συνεργός του.

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Η υπόθεση διερευνάται από την Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών
Πηγή: Lion news
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Απάτη σε βάρος μιας γυναίκας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην πόλη των Σερρών.
  • Άγνωστος τηλεφώνησε σε μια 40χρονη, προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, και της ζήτησε να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας της χρήματα και κοσμήματα.
  • Η γυναίκα έχασε 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε άγνωστος. Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί των Σερρών.

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Απάτη σε βάρος μιας γυναίκας σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην πόλη των Σερρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, άγνωστος τηλεφώνησε σε μια 40χρονη, υπήκοο Αλβανίας που διαμένει στις Σέρρες και προσποιούμενος υπάλληλο του ΔΕΔΔΗΕ, της είπε ότι εντοπίστηκε διαρροή ρεύματος στο διαμέρισμά της, με κίνδυνο πυρκαγιάς.

Ο άγνωστος ζήτησε από τη γυναίκα να κατεβάσει στην είσοδο της πολυκατοικίας της ότι πολύτιμο, χρήματα και κοσμήματα, είχε για να μην καταστραφούν.

Η γυναίκα έβαλε σε μια σακούλα το ποσό των 22.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ και την άφησε στην εξώπορτα της εισόδου της πολυκατοικίας όπου ένας άγνωστος ήρθε, την πήρε κι έφυγε.

Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.

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