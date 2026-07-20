Χούθι: Ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας

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Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας, σε απάντηση στην πρόσφατη επίθεση που σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαναά.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Γιαχία Σαρί, δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι ο αποκλεισμός τίθεται σε άμεση ισχύ, κάνοντας λόγο για την εφαρμογή της αρχής «οφθαλμόν αντί οφθαλμού».

Ωστόσο, δεν διευκρίνισε τι ακριβώς θα περιλαμβάνει ο ναυτικός αποκλεισμός.

Κλιμακώνεται η ένταση

Η ανακοίνωση έρχεται έπειτα από την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ των Χούθι και του υπό τη Σαουδική Αραβία συνασπισμού την περασμένη εβδομάδα, κατά την οποία επλήγησαν το Διεθνές Αεροδρόμιο της Σαναά και το αεροδρόμιο της Άμπχα στη Σαουδική Αραβία, θέτοντας σε κίνδυνο την εκεχειρία που ισχύει από το 2022.

Η απόφαση των Χούθι ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς το Ριάντ, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί τον αγωγό East-West Pipeline για να μεταφέρει πετρέλαιο προς την Ερυθρά Θάλασσα και από εκεί στους πελάτες της, την ώρα που τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν υπό την πίεση της κρίσης με το Ιράν.

Ανησυχία για τις θαλάσσιες μεταφορές

Η νέα απειλή έρχεται μετά από μήνες επιθέσεων των Χούθι εναντίον πλοίων, τις οποίες οι αντάρτες είχαν συνδέσει με τον πόλεμο Ισραήλ – Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Στο διάστημα αυτό είχαν στοχοποιηθεί περισσότερα από 100 πλοία.

Παραμένει, πάντως, ασαφές εάν οι Χούθι σκοπεύουν να εξαπολύσουν αντίστοιχης έντασης επιθέσεις κατά της Σαουδικής Αραβίας ή εάν η ανακοίνωση αποτελεί μέσο πίεσης προς το Ριάντ για ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στην Υεμένη, ο οποίος παραμένει ουσιαστικά σε αδιέξοδο.