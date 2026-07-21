Γερμανία και Βρετανία ενισχύουν τη συνεργασία τους – Στο επίκεντρο ο πόλεμος στην Ουκρανία

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Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, και ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, συμφώνησαν να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και να προωθήσουν την εφαρμογή της Συνθήκης του Κένσινγκτον.

Οι δύο ηγέτες κατέληξαν στη συμφωνία κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με ανακοίνωση της γερμανικής κυβέρνησης.

Η διμερής συμφωνία φιλίας υπογράφηκε στο Λονδίνο στις 17 Ιουλίου 2025 από τον Φρίντριχ Μερτς και τον τότε πρωθυπουργό της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

Η στήριξη προς την Ουκρανία

Ο πόλεμος στην Ουκρανία βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της συνομιλίας των δύο επικεφαλής κυβερνήσεων.

Ο Φρίντριχ Μερτς και ο Άντι Μπέρναμ υπογράμμισαν ότι οι χώρες τους θα συνεχίσουν να παρέχουν εκτεταμένη υποστήριξη στο Κίεβο και να εντείνουν την πίεση προς τη Μόσχα, όπως ανέφεραν οι υπηρεσίες της γερμανικής καγκελαρίας.

Παράλληλα, οι δύο ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι η Γερμανία και η Βρετανία επιδιώκουν την έναρξη σοβαρών συνομιλιών, με στόχο την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Νωρίτερα, ο Άντι Μπέρναμ είχε συζητήσει τις εξελίξεις στον πόλεμο κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Στο τέλος της συνομιλίας, ο Φρίντριχ Μερτς προσκάλεσε τον Βρετανό πρωθυπουργό να επισκεφθεί το Βερολίνο το συντομότερο δυνατό, σύμφωνα με τη γερμανική κυβέρνηση.